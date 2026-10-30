Краще за сучасні прем'єри: Топ фільмів із 2000-х, від яких важко відірватися

24 Канал зібрав п'ять захопливих фільмів 2000-х років – від романтики до моторошних трилерів. Тож обрати буде з чого.

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"Не впіймали – не злодій", 2006

Жанр: кримінальний трилер, детектив.

IMDb: 7,6

Група злочинців захоплює банк у Нью-Йорку. Детектив намагається домовитися з грабіжниками, але поступово розуміє, що за звичайним пограбуванням ховається значно хитріший план.

Що кажуть критики: 86% на Rotten Tomatoes. Оглядачі похвалили винахідливий сюжет, напругу та гру Дензела Вашингтона.

"Не впіймали – не злодій": дивитись трейлер

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"Розмальована вуаль", 2006

Жанр: романтична драма.

IMDb: 7,4

Дізнавшись про зраду дружини, британський лікар вирушає разом із нею до китайського поселення, охопленого епідемією холери. Далеко від цивілізації подружжю доведеться переосмислити свої стосунки. Адже виявляється, що одружитися значно легше, ніж навчитися любити.

Що кажуть критики: 74% на Rotten Tomatoes. Особливо відзначили гру Наомі Воттс та Едварда Нортона й мальовничі пейзажі.

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"Розмальована вуаль": дивитись трейлер

"Смерть на похороні", 2007

Жанр: чорна комедія.

IMDb: 7,3

Британська родина збирається попрощатися з покійним родичем. Однак похорон перетворюється на справжній цирк: несподівані таємниці, наркотики, шантаж і сімейні сварки. Словом, покійний точно був би вражений.

Що кажуть критики: 63% на Rotten Tomatoes. Оглядачі оцінили чорний гумор та акторський ансамбль, хоча деякі жарти назвали надто грубими.

"Смерть на похороні": дивитись трейлер

"Зоряний пил", 2007

Жанр: пригодницьке фентезі, романтика.

IMDb: 7,6

Щоб завоювати серце коханої, Трістан вирушає на пошуки зірки, яка впала з неба. Однак зірка виявляється дівчиною, за якою полюють відьми та принци. Романтичний жест, як бачимо, трохи вийшов з-під контролю.

Що кажуть критики: 77% на Rotten Tomatoes. Фільм похвалили за казкову атмосферу, гумор і харизматичних персонажів.

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"Зоряний пил": дивитись трейлер

"Інші", 2001

Жанр: містичний трилер, жахи.

IMDb: 7,6

Грейс разом із двома дітьми живе у старовинному будинку, де постійно зачинені вікна та двері. Коли починають лунати дивні звуки й з'являтися незнайомці, жінка підозрює присутність привидів. Однак правда виявиться значно страшнішою.

Що кажуть критики: 85% на Rotten Tomatoes. Оглядачі високо оцінили моторошну атмосферу, несподівану розв'язку та гру Ніколь Кідман.

"Інші": дивитись трейлер





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