Актриса Мила Кунис родилась в Черновцах, но через несколько лет ее семья эмигрировала в Лос-Анджелес. С юного возраста девушка начала сниматься в кино – уже в 15 лет она дебютировала в ситкоме "Шоу 70-х". За ним последовали и другие роли в кино, которые сделали ее известной на весь мир.

Миле Кунис мастерски удается перевоплощаться в любых персонажей. На днях актрисе исполнилось 42 года. Кино 24 предлагает вспомнить одни из ее лучших ролей.

"В пролете"

Композитор Питер Бреттер расстается с девушкой Сарой Маршал после 5 лет отношений. Все потому, что девушка выбрала на его место британского рокера Алдоса. По совету друзей, Питер решает поехать на Гавайи и отдохнуть. Вдруг оказывается, что в соседнем номере отеля – его бывшая девушка.

Мила Кунис сыграла Рэйчел Йенсен, рестораторку в отеле на Гавайях. Эта комедийная роль стала прорывом в ее карьере и доказала, что за актрисой действительно стоит следить и в дальнейшем.



Мила Кунис в кино / Кадр из фильма

"Черный лебедь"

Психологическая драма рассказывает о балерине Нине Сайерс, которая работает в труппе нью-йоркского театра и мечтает о главных партиях. Наконец ей отдают главную роль, поэтому танцовщица старательно готовится к премьере. Но когда у ее героини появляется конкурентка – молодая и незакомплексованная балерина Лили, – это выводит Нину из равновесия.

Персонажку Лили сыграла Мила Кунис. Актриса продемонстрировала непринужденную игру и загадочность, балансируя между союзником и противником главной героини. Эта роль доказала, что Кунис может быть способной драматической актрисой.



Мила Кунис в кино / Кадр из фильма

"Секс по дружбе"

Очаровательная и красивая Джейми ненавидит отношения с обязательствами, а привлекательный парень Дилан устал от того, что девушки видят в нем только объект желаний. Так они решают быть вместе, но только ради интимных связей. Однако удастся ли им сохранить дружбу?

Мила Кунис воплотила роль Джейми. Она проявила экспрессивность и обаяние. А ее химия с Джастином Тимберлейком и откровенные сцены особенно стоит отметить.



Мила Кунис в кино / Кадр из фильма

"Третий лишний"

Мальчик Джон всегда мечтал о том, чтобы его плюшевый медведь Тедди мог говорить. Однажды это желание осуществилось: Джон и Тед стали лучшими друзьями. Но время шло, мальчик стал взрослым мужчиной, а мишка превратился в настоящую проблему. Однажды Джон познакомился с красавицей Лори и влюбился в нее. Теперь перед ним выбор – лучший друг или девушка.

Лори Коллинз предстала в исполнении Милы Кунис. Актриса добавила немного серьезности, но также теплоту и остроумие в этот смешной и немного вульгарный фильм.



Мила Кунис в кино / Кадр из фильма