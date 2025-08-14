Но это не единственная лента, оказавшаяся в списке 10 самых популярных, пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix. Узнавайте дальше, какие еще фильмы стали фаворитами украинских зрителей.

Какие фильмы на Netflix сейчас самые популярные?

"Мой год в Оксфорде"

Самой популярной среди украинцев остается романтично-комедийная лента, основанная на одноименном романе Джулии Вилан. Она рассказывает об американской студентке Анне, которая осуществляет свою мечту – поступает в Оксфордский университет.

Но ее жизнь с ног на голову переворачивает очаровательный местный парень Джейми. Их отношения разворачиваются на фоне красоты Оксфорда и амбиций девушки.

"Мой год в Оксфорде": смотрите трейлер онлайн

"Кейпоп-охотницы на демонов"

На втором месте – увлекательная анимационная лента о девушках-суперзвездах кейпопа, которые собирают стадионы. Но на самом деле они ведут двойную жизнь.

Когда софиты угасают, девушки становятся охотницами на демонов, борющихся с пришельцами из параллельной реальности. С появлением бойз-бэнда, которые подозрительно стремятся к славе и вниманию, баланс сил нарушается.

"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн

"Счастливчик Гилмор 2"

Тройку самых популярных фильмов закрывает продолжение комедии о хоккеисте-неудачнике, который открыл в себе невероятный талант к игре в гольф. Известные герои воссоединились в этой картине, чтобы подарить зрителю новые впечатления.

События происходят через 30 лет. Гилмор женился, стал отцом пятерых детей. Но смерть жены выбивает его из колеи. И мужчине придется вернуться к профессиональному гольфу, чтобы осуществить мечту младшей дочери.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите трейлер онлайн

В рейтинг фильмов, которые чаще всего смотрели в Украине за последнее время, также попали такие хитовые ленты: