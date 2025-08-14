Та це не єдина стрічка, що опинилась у списку 10 найпопулярніших, пише Кіно 24 з посиланням на Netflix. Дізнавайтесь далі, які ще фільми стали фаворитами українських глядачів.

Які фільми на Netflix зараз найпопулярніші?

"Мій рік в Оксфорді"

Найпопулярнішою серед українців залишається романтично-комедійна стрічка, заснована на однойменному романі Джулії Вілан. Вона розповідає про американську студентку Анну, яка здійснює свою мрію – вступає до Оксфордського університету.

Але її життя з ніг на голову перевертає чарівний місцевий хлопець Джеймі. Їхні стосунки розгортаються на тлі краси Оксфорда та амбіцій дівчини.

"Мій рік в Оксфорді": дивіться трейлер онлайн

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

На другому місці – захоплива анімаційна стрічка про дівчат-суперзірок кейпопу, які збирають стадіони. Та насправді вони ведуть подвійне життя.

Коли софіти згасають, дівчата стають мисливицями на демонів, що борються з прибульцями з паралельної реальності. З появою бойз-бенду, які підозріло прагнуть слави й уваги, баланс сил порушується.

"Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться трейлер онлайн

"Щасливчик Гілмор 2"

Трійку найпопулярніших фільмів закриває продовження комедії про хокеїста-невдаху, який відкрив у собі неймовірний талант до гри в гольф. Відомі герої возз'єдналися у цій картині, щоб подарувати глядачеві нові враження.

Події відбуваються через 30 років. Гілмор одружився, став батьком п'ятьох дітей. Але смерть дружини вибиває його з колії. Та чоловіку доведеться повернутися до професійного гольфу, щоб здійснити мрію молодшої доньки.

"Щасливчик Гілмор 2": дивіться трейлер онлайн

До рейтингу фільмів, які найчастіше дивилися в Україні за останній час, також потрапили такі хітові стрічки: