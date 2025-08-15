Акторка Міла Куніс народилась у Чернівцях, але через кілька років її родина емігрувала до Лос-Анджелеса. З юного віку дівчина почала зніматися у кіно – вже у 15 років вона дебютувала у ситкомі "Шоу 70-х". За ним пішли й інші ролі в кіно, що зробили її відомою на весь світ.

Мілі Куніс майстерно вдається перевтілюватися в будь-яких персонажів. Днями акторці виповнилося 42 роки. Кіно 24 пропонує пригадати одні з її найкращих ролей.

Цікаво 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів

"У прольоті"

Композитор Пітер Бреттер розлучається з дівчиною Сарою Маршал після 5 років стосунків. Все тому, що дівчина обрала на його місце британського рокера Алдоса. За порадою друзів, Пітер вирішує поїхати на Гаваї та відпочити. Раптом виявляється, що в сусідньому номері готелю – його колишня дівчина.

Міла Куніс зіграла Рейчел Єнсен, рестораторку в готелі на Гаваях. Ця комедійна роль стала проривом у її кар'єрі й довела, що за акторкою справді варто слідкувати й надалі.



Міла Куніс у кіно / Кадр з фільму

"Чорний лебідь"

Психологічна драма розповідає про балерину Ніну Саєрс, яка працює в трупі нью-йоркського театру й мріє про головні партії. Нарешті їй віддають головну роль, тож танцівниця старанно готується до прем'єри. Та коли в її героїні з'являється конкурентка – молода й незакомплексована балерина Лілі, – це виводить Ніну з рівноваги.

Персонажку Лілі зіграла Міла Куніс. Акторка продемонструвала невимушену гру та загадковість, балансуючи між союзником і супротивником головної героїні. Ця роль довела, що Куніс може бути здібною драматичною акторкою.



Міла Куніс у кіно / Кадр з фільму

"Друзі по сексу"

Чарівна та вродлива Джеймі ненавидить відносини з зобов'язаннями, а привабливий хлопець Ділан втомився від того, що дівчата бачать у ньому лише об'єкт бажань. Так вони вирішують бути разом, але лише заради інтимних зв'язків. Проте чи вдасться їм зберегти дружбу?

Міла Куніс втілила роль Джеймі. Вона проявила експресивність та чарівність. А її хімія з Джастіном Тімберлейком та відверті сцени особливо варто відзначити.



Міла Куніс у кіно / Кадр з фільму

"Третій зайвий"

Хлопчик Джон завжди мріяв про те, щоб його плюшевий ведмідь Тедді міг говорити. Одного разу це бажання здійснилося: Джон і Тед стали найкращими друзями. Та час минав, хлопчик став дорослим чоловіком, а ведмедик перетворився на справжню проблему. Якось Джон познайомився з красунею Лорі та закохався у неї. Тепер перед ним вибір – найкращий друг або дівчина.

Лорі Коллінз постала у виконанні Міли Куніс. Акторка додала трохи серйозності, але також теплоту та дотепність у цей смішний та трохи вульгарний фільм.



Міла Куніс у кіно / Кадр з фільму