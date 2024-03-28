Имеют самый высокий рейтинг: 4 лучших фильма по версии IMDb

В поисках очередного интересного фильма мы часто полагаемся на рейтинги, которые помогают определить, стоит ли лента внимания. Предлагаем посмотреть топ-4 фильма, которые считаются лучшими по версии IMDb.

IMDb – это самая большая база данных и сайт о мировом кинематографе. Рейтинг фильмов этой платформы определяется по специальной формуле, куда учитывается средняя оценка фильма, количество голосов, пишет Кино 24. Вместе она образует итоговый взвешенный рейтинг, которому больше всего доверяют зрители в выборе ленты или сериала для просмотра.

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"Побег из Шоушенка"

: 1994: Фрэнк Дарабонт: 9.3

Фильм-драма создан по повести Стивена Кинга. События разворачиваются в конце 1950-х. Молодой финансист Энди Дюфрейн попадает в тюрьму за двойное убийство, но свою вину он отрицает. Место его заключения – Шоушенк – из которого не удалось сбежать еще никому. Энди сталкивается со всеми реалиями тюремного мира, но в определенный момент находит друга – Реда.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер онлайн

"Крестный отец"

: 1972: Фрэнсис Форд Коппола: 9.2

Культовая сага о гангстерах является одной из лучших за все времена. Фильм создан по роману Марио Пьюзо и рассказывает о мафиозном клане Корлеоне. Каждый из семьи вовлечен в семейный бизнес, кроме младшего сына Майкла, который вернулся из армии. Он не хочет становиться мафиози, но вынужден это сделать: старший брат погибает, на отца совершили покушение. На протяжении всей картины мы наблюдаем за тем, как меняется юноша.

"Крестный отец": смотрите трейлер онлайн

"Темный рыцарь"

: 2008: Кристофер Нолан: 9.0

Криминальный триллер рассказывает историю непобедимого супергероя, который прячет лицо под маской. Бэтмен борется с преступным миром Готэма, но ситуация в городе не улучшается. Все из-за хитрого, но гениального Джокера, который сумел запугать весь Готэм. Чем завершится их противостояние?

"Темный рыцарь": смотрите трейлер онлайн

"Крестный отец 2"

: 1974: Фрэнсис Форд Коппола: 9.0

Гангстерская драма по оценкам критиков не сильно уступила предшественнику. В ленте умело переплетаются сцены прошлого и настоящего, где представители нового поколения клана мафиози превращают свой "бизнес" в суровую корпорацию. Новые времена – это период, когда расчет уничтожает благородство. Майкл Корлеоне теряет жену, убивает брата и сам становится на волоске от смерти.

"Крестный отец 2": смотрите трейлер онлайн

Каждый фильм из этого перечня однозначно заслуживает просмотра. Если вы до сих пор не пересмотрели эти лучшие ленты – обязательно сделайте это.