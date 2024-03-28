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"Втеча з Шоушенка"

Рік випуску: 1994

Режисер: Френк Дарабонт

Рейтинг IMDb: 9.3

Фільм-драма створений за повістю Стівена Кінга. Події розгортаються наприкінці 1950-х. Молодий фінансист Енді Дюфрейн потрапляє у в'язницю за подвійне вбивство, але свою вину він заперечує. Місце його ув'язнення – Шоушенк – з якого не вдалося втекти ще нікому. Енді стикається з усіма реаліями тюремного світу, але в певний момент знаходить друга – Реда.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер онлайн

"Хрещений батько"

Рік випуску: 1972

Режисер: Френсіс Форд Коппола

Рейтинг IMDb: 9.2

Культова сага про гангстерів є однією з найкращих за всі часи. Фільм створений за романом Маріо П'юзо й розповідає про мафіозний клан Корлеоне. Кожен з родини залучений у сімейний бізнес, окрім молодшого сина Майкла, який повернувся з армії. Він не хоче ставати мафіозі, але змушений це зробити: старший брат гине, на батька скоїли замах. Упродовж всієї картини ми спостерігаємо за тим, як змінюється юнак.

"Хрещений батько": дивіться трейлер онлайн

"Темний лицар"

Рік випуску: 2008

Режисер: Крістофер Нолан

Рейтинг IMDb: 9.0

Кримінальний трилер розповідає історію непереможного супергероя, який ховає обличчя під маскою. Бетмен бореться зі злочинним світом Готема, але ситуація в місті не покращується. Все через хитрого, але геніального Джокера, який зумів залякати увесь Готем. Чим завершиться їхнє протистояння?

"Темний лицар": дивіться трейлер онлайн

"Хрещений батько 2"

Рік випуску: 1974

Режисер: Френсіс Форд Коппола

Рейтинг IMDb: 9.0

Гангстерська драма за оцінками критиків не сильно поступилась попереднику. У стрічці уміло переплітаються сцени минулого та сьогодення, де представники нового покоління клану мафіозі перетворюють свій "бізнес" у сувору корпорацію. Нові часи – це період, коли розрахунок знищує шляхетність. Майкл Корлеоне втрачає дружину, вбиває брата та й сам стає на волосині від смерті.

"Хрещений батько 2": дивіться трейлер онлайн

Кожен фільм з цього переліку однозначно заслуговує на перегляд. Якщо ви досі не переглянули ці найкращі стрічки – обов'язково зробіть це.