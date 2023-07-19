10 популярнейших фильмов и сериалов Netflix: что смотрели украинцы на прошлой неделе

Netflix опубликовал рейтинговые списки своих самых популярных проектов. На первом месте оказалась комедия "Родители в законе", а среди сериалов первую позицию занял 3 сезон "Ведьмака".

К тому же, среди самых популярных лент – украинская комедия с Ксенией Мишиной "Соседка" и романтический фильм "Девушка моих кошмаров" с Беном Стиллером. Хорошего просмотра!

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Самые популярные фильмы Netflix

"Родители в законе", 2023 год – бурный комедийный боевик об ограблении банка и забавной семейке.

"Птичий короб: Барселона", 2023 год – испанский постапокалиптический триллер ужасов, в котором говорится о новой угрозе в Барселоне.

"Господин Самоходик и тамплиеры", 2023 год – польский боевик, в котором историк искусства находит древний крест тамплиеров и объединяется с неожиданной компанией искателей приключений, чтобы разгадать тайну реликвии.

"Смертные машины", 2018 год – экранизация романа Филиппа Рива с Робертом Шиеном ("Академия Амбрелла") в главной роли. Рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором девушка и ее друзья-повстанцы пытаются остановить гигантский передвижной город Лондон, уничтожающий все на своем пути.

"Соседка", 2022 год – украинская романтическая комедия с Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым в главных ролях. Фильм рассказывает историю двух разных персонажей – ярого парня, готового на все ради приключений, и ответственную учительницу музыки, которая самостоятельно воспитывает двух непоседливых детей.

"Небоскреб", 2018 год – боевик с Двейном Джонсоном. После нападения террористов на высшее здание мира семья консультанта по безопасности оказывается в ловушке. Он уйдет на все, чтобы спасти родных.

"Девушка моих кошмаров", 2007 год – романтическая комедия, в которой мужчина наспех женится, но посреди медового месяца осознает, что совершил огромную ошибку.

"Тихоокеанский рубеж: Восстание", 2018 год – самый фантастический фильм, в котором сын Стакера Пентекоста, Джейк, объединяется с давним приятелем-пилотом и хакеркой Егерей, чтобы бороться с новой угрозой Кайдзю в большой войне за спасение человечества.

"Нимона", 2023 год – эпическая приключенческая комедия на основе графического романа. По сюжету рыцаря обвиняют в ужасном преступлении; чтобы доказать свою непричастность, он объединяется с девушкой-оборотнем.

"Эвакуация 2", 2023 год – приключенческий боевик с Крисом Гемсвортом, основанный на графическом романе Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леон Гонсалеса и Эрика Скиллмана. В фильме говорится об наемном убийце Тайлере Рейке, который в очередной раз отправляется на смертельную миссию.

Самые популярные фильмы Netflix (10 – 16 июля) / Netflix

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Самые популярные сериалы Netflix

"Ведьмак" (3 сезона) – Геральт из Ривии, мутант, наемный охотник на монстров, отправляется навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ.

"Черное зеркало" (5, 6 сезона) – увлекательный сериал-антология, который погрузит вас в водоворот запутанных историй о самых выдающихся инновациях и худших чертах человечества.

"Гламур", 1 сезон – начинающий блоггер Марко устраивается на работу мечты в косметической компании и начинает потрясающий путь самопознания на фоне рабочего хаоса и романтических проблем.

"Линкольн для адвоката", 2 сезон – Микки Голлер, успешный адвокат из Лос-Анджелеса, оказавшийся без работы после аварии, берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в игру и за руль своего "Линкольна".

"Ночной агент", 1 сезон – ответственный за линию экстренной связи агент ФБР принимает звонок, который погружает его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов", 1 сезон – сюжет сериала-приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" рассказывает историю брака королевы Шарлотты с английским королем Георгом, который стал началом невероятной истории любви и сменил высшее общество.

"Фубар", 1 сезон – отец с дочерью выясняют, что оба тайно работают на ЦРУ. И без того рискованная миссия под прикрытием превращается в семейный конфликт.

Самые популярные сериалы Netflix (10 – 16 июля) / Netflix