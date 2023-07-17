"Прикольный, хороший и легкий", "Когда хочется проветрить голову каким-нибудь милым шоу – то, что нужно": именно так отзываются на премьеру первые зрители. Какой сюжет фильма и кто сыграл главные роли – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также 8 фильмов и сериалов на Netflix, которые нельзя пропустить в августе
"Родители в законе": стоит ли смотреть
"Родители в законе" – это бурный комедийный боевик, по сюжету которого банк, где работает Оуэн, грабят за несколько дней до его свадьбы. Все указывает на очень неудобных подозреваемых – будущих тестя и тещу.
В ролях:
- Адам ДеВайн – Оуэн Браунинг;
- Пирс Броснан – Билли Макдермотт;
- Эллен Баркин – Лилли Макдермотт;
- Нина Добрев – Паркер Макдермотт;
- Майкл Рукер – агент Олдем;
- Пурна Джаганнатан – Рехан Закарян;
- Ричард Кайнд – Нил Браунинг;
- Джули Гагерти – Марджи Браунинг и другие.
"Родители в законе": смотрите трейлер
Больше отзывов сети:
- "С таким талантливым актерским составом "Родители в законе" не могут не быть смешными";
- "Хорошая легкая комедия на один раз. Детектив Йонда хорошо сыграл";
- Нормальный фильм, веселый, тупости много, но таков юмор у американцев. Мне зашел фильм, есть смешные моменты, главное – не напряженный, легко смотреть";
- "Украинский дубляж просто супер! Фильм легкий, комичный по-американски, рекомендую";
- "Великолепная простенькая комедия с типичным сюжетом и однозначно достойна просмотра. Игра актеров и украинский дубляж сделает вечер положительным".
Впрочем, некоторые зрители уверяют, что юмор в фильме довольно примитивный: "Сейчас с таким юмором очень много снимаемых фильмов. Я ничего не понимаю, где делись замечательные режиссеры?".