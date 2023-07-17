"Прикольний, хороший та легкий", "Коли хочеться провітрити голову якимось милим шоу – те, що треба": саме так відгукуються на прем'єру перші глядачі. Який сюжет стрічки та хто зіграв головні ролі – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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"Родичі поза законом": чи варто дивитися
"Родичі поза законом" – це бурхливий комедійний бойовик, за сюжетом якого, банк, де працює Оуен, грабують за декілька днів до його весілля. Усе вказує на дуже незручних підозрюваних — майбутніх тестя та тещу.
У ролях:
- Адам ДеВайн – Оуен Браунінг;
- Пірс Броснан – Біллі МакДермотт;
- Еллен Баркін – Ліллі Макдермотт;
- Ніна Добрев – Паркер Макдермотт;
- Майкл Рукер – агент Олдем;
- Пурна Джаганнатан – Рехан Закарян;
- Річард Кайнд – Ніл Браунінг;
- Джулі Гаґерті – Марджі Браунінг та інші.
"Родичі поза законом": дивіться трейлер
Більше відгуків мережі:
- "З таким талановитим акторським складом "Родичі поза законом" не можуть не бути смішними";
- "Хороша легка комедія на один раз. Детектив Йонду добре зіграв";
- Нормальний фільм, веселий, тупості багато, але такий гумор в американців. Мені зайшов фільм, є смішні моменти, головне – не напряжний, легко дивитись";
- "Український дубляж просто супер! Фільм легкий, комічний по-американськи, рекомендую";
- "Чудова простенька комедія з типовим сюжетом та однозначно варта перегляду. Гра акторів та український дубляж зробить вечір позитивним".
Втім, деякі глядачі запевняють, що гумор у фільмі доволі примітивний: "Зараз з таким гумором дуже багато знімається фільмів. Я нічого не розумію, де поділись чудові режисери?".