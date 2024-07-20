Кино 24 подобрало три лучших фильма ужасов, которые точно не оставят равнодушным. Эти ленты можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

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"Ребенок Розмари"

Классический фильм ужасов 1968 года основан на одноименном романе. Сюжет вращается вокруг молодой женщины по имени Розмари Вудхауз, которая вместе со своим мужем переезжает в старинный дом в Нью-Йорке.

Когда Розмари беременеет, она начинает подозревать, что ее соседи и даже собственный муж могут быть частью сатанинского культа, который намерен использовать ее ребенка для своих темных ритуалов.

"Ребенок Розмари": смотрите трейлер онлайн

"Тихое место"

События фильма происходят в постапокалиптическом мире, где человечество преследуют смертельно опасные существа, которые охотятся на звук. Семья Эбботов, пытаясь выжить в этом новом мире, вынуждена жить в абсолютной тишине. Каждый звук может стать последним, что создает напряжение от первой до последней минуты.

"Тихое место": смотрите трейлер онлайн

"Нет"

Сюжет разворачивается вокруг брата и сестры, которые управляют ранчо в Калифорнии и сталкиваются с необъяснимыми явлениями на своей. Постепенно они раскрывают жуткую правду о том, что эти события могут быть связаны с чем-то гораздо более опасным и сверхъестественным, чем они могли себе представить.

"Нет": смотрите трейлер онлайн