Кіно 24 підібрало три найкращі фільми жахів, які точно не залишать байдужим. Ці стрічки можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.

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"Дитина Розмарі"

Класичний фільм жахів 1968 року заснований на однойменному романі. Сюжет обертається навколо молодої жінки на ім'я Розмарі Вудгауз, яка разом зі своїм чоловіком переїжджає до старовинного будинку в Нью-Йорку.

Коли Розмарі вагітніє, вона починає підозрювати, що її сусіди й навіть власний чоловік можуть бути частиною сатанинського культу, який має намір використати її дитину для своїх темних ритуалів.

"Дитина Розмарі": дивіться трейлер онлайн

"Тихе місце"

Події фільму відбуваються у постапокаліптичному світі, де людство переслідують смертельно небезпечні істоти, які полюють на звук. Сім'я Ебботів, намагаючись вижити в цьому новому світі, змушена жити в абсолютній тиші. Кожен звук може стати останнім, що створює напругу від першої до останньої хвилини.

"Тихе місце": дивіться трейлер онлайн

"Ноу"

Сюжет розгортається навколо брата і сестри, які управляють ранчо в Каліфорнії та стикаються з незрозумілими явищами на своїй. Поступово вони розкривають моторошну правду про те, що ці події можуть бути пов'язані з чимось набагато більш небезпечним і надприродним, ніж вони могли собі уявити.

"Ноу": дивіться трейлер онлайн