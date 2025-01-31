5 страшных хорроров, которые смогут досмотреть только самые смелые

Жанр фолк-хоррора искусно сочетает элементы народных легенд и современного кинематографа, создавая уникальные и пугающие истории, которые не оставляют равнодушными. Это сочетание древних мифов с современными техническими возможностями кино позволяет погрузиться в атмосферу, где реальность и фантазия переплетаются, вызывая настоящее ощущение страха.

Одним из таких фильмов является "Проклятые", который поставил режиссер Тордур Палссон – автор популярного детективного сериала на Netflix "Убийства Вальгаллы". Этот фильм выйдет в прокат 6 февраля. Чтобы познакомиться с лучшими представителями жанра, 24 Канал подготовил подборку фильмов, погружающих зрителей в мир древних мифов и преданий.

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"Проклятые" (The Damned, 2024)

События разворачиваются в отдаленном исландском поселке XIX века. Молодая женщина, по имени Ева руководит рыболовным промыслом. После того как у берегов тонет корабль, она стоит перед тяжелым выбором: спасти пострадавших или сохранить последние запасы еды для своих односельчан. Ее решение пробуждает тени старинных исландских легенд, а чувство вины превращается в жуткую реальность. Фильм получил положительные отзывы критиков за свою атмосферность и глубокое погружение в фольклор.

"Проклятые": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ведьма" (The Witch, 2015)

Сюжет переносит нас в Новую Англию XVII века, где семья поселенцев сталкивается со сверхъестественными силами после исчезновения младенца. Фильм мастерски воссоздает атмосферу того времени, опираясь на реальные народные верования и суеверия. Это первый фильм одного из самых известных режиссеров хорроров Робарта Эггерса.

"Ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маяк" (The Lighthouse, 2019)

Еще один его фильм рассказывает о двух смотрителях маяка на отдаленном острове, которые постепенно теряют разум под влиянием изоляции и загадочных событий. Лента черпает вдохновение из морских легенд и мифов, создавая напряженную и гипнотическую атмосферу.

"Маяк": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ритуал" (The Ritual, 2017)

По сюжету британский фильм ужасов, снятый режиссером Дэвидом Брукнер по одноименному роману Адама Невилла, рассказывает о группе друзей, которая отправляется в поход по шведской глуши, где они сталкиваются с древним злом из скандинавских мифов. Фильм удачно сочетает элементы психологического триллера и фольклорного ужаса.

"Ритуал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мидсоммар" (Midsommar, 2019)

Самый известный фольк хоррор начинается с того, что молодая пара присоединяется к друзьям в путешествии в отдаленную шведскую деревню на фестиваль, который проводится раз в девяносто лет.

"Мидсоммар": смотрите онлайн трейлер фильма

То, что начинается как беззаботный летний отпуск, превращается в жуткий кошмар, когда жители деревни приглашают своих гостей принять участие в празднованиях, вдохновленных древними языческими традициями.