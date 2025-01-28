4 лучших фильма ужасов, которые можно посмотреть на Netflix

Жанр ужасов сейчас находится в своем расцвете. Каждый, кто хочет хорошенько напугаться, может найти качественный жуткий фильм на многих различных платформах.

Стриминговая платформа Netflix также собрала немало хорроров, в которых невероятные сюжетные повороты, множество эмоций и мрачная атмосфера. 24 Канал расскажет об одних из лучших фильмов ужасов, которые стоят просмотра.

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"Перл"

Год: 2022

Режиссер: Ти Уэст

Рейтинг IMDb: 7.0

В центре сюжета – молодая женщина Перл, которая в разгар пандемии гриппа живет с родителями в Техасе, а ее муж на Первой мировой войне. Папа Перл парализован, а властная мать хочет, чтобы дочь ухаживала за ним и фермой. Сама же девушка мечтает стать хористкой, а еще проявляет себя как крайне жестокий человек.

"Перл": смотрите видео онлайн

Заметим, фильм исчезнет с платформы 5 февраля.

"Экзорцист Папы"

Год: 2023

Режиссер: Джулиус Эйвери

Рейтинг IMDb: 6.1

Отец Габриэль за время служения выполнил сотни сеансов экзорцизма. Теперь он путешествует в Испанию, чтобы раскрыть странное дело, связанное с мальчиком Генри. Он якобы одержим могущественным злым духом. Это дело, связано с заговором, намного сложнее его предыдущих дел. Лента принесла что-то новое в жанр ужасов об изгнании демонов.

"Экзорцист Папы": смотрите трейлер онлайн

"Платформа"

Год: 2019

Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутиа

Рейтинг IMDb: 7.0

События фильма происходят за решеткой, где заключенных разделяют по этажам и предоставляют пищу в соответствии с этим распределением. На первых этажах люди получают множество различных блюд, но до последних этажей доходят лишь остатки. Лента показывает, на что готовы пойти люди, чтобы удовлетворить свои потребности.

"Платформа": смотрите трейлер онлайн

"Крик"

Год: 2023

Режиссеры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт

Рейтинг IMDb: 6.6

Слэшер продолжает историю тех, кто выжил в кровавой резне предыдущего фильма. Молодежь покидает родной городок Вудсборо, чтобы начать все сначала. Четверо выживших переезжают в Нью-Йорк, но и здесь их мечты на спокойную жизнь становятся разочарованием. Маньяк в маске возвращается к новым убийствам.

"Крик 6": смотрите трейлер онлайн