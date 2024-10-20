Критики Variety пишут, что когда кино – это как сон с открытыми глазами, то фильмы ужасов напоминают кошмары наяву. Хорроры – это не только развлечение, но и возможность противостоять своим страхам. Как известно, они могут принимать различные формы – от Франкенштейна до вампира, от Фредди Крюгера до природных явлений.
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Кинокритики издания составили список лучших фильмов ужасов по их версии. Они старались учитывать различные поджанры и старые фильмы. Интересно, что в 10 лучших не попала лента, созданная в 21 веке. Предлагаем ознакомиться со списком 50 выдающихся фильмов ужасов.
- "Техасская резня бензопилой" (1974)
- "Экзорцист" (1973)
- "Психо" (1960)
- "Челюсти" (1975)
- "Ребенок Розмари" (1968)
"Ребенок Розмари": смотрите трейлер онлайн
- "Ночь живых мертвецов" (1968)
- "Кинопроба" (1999)
- "Франкенштейн" (1931)
- "Сало: 120 дней Содома" (1975)
- "Кэрри" (1976)
- "Чужой" (1979)
- "Кинг Конг" (1933)
- "Молчание ягнят" (1991)
- "Носферату" (1922)
- "А теперь не смотри" (1973)
"А теперь не смотри": смотрите трейлер онлайн
- "Хэллоуин" (1978)
- "Дьяволицы" (1955)
- "Сияние" (1980)
- "Мумия" (1932)
- "Ловушка" (2017)
- "Черное воскресенье" (1960)
- "Карнавал душ" (1962)
- "Рассвет мертвецов" (1978)
- "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999)
- "Крик" (1996)
"Крик": смотрите трейлер онлайн
- "Невинные" (1961)
- "Дракула" (1931)
- "Плетеный человек" (1973)
- "Призрак оперы" (1925)
- "Глаза без лица" (1960)
- "Звонок" (1998)
- "Ночь охотника" (1955)
- "М" (1931)
- "Зловещие мертвецы 2: Мертвые на рассвете" (1987)
- "Вторжение похитителей тел" (1956)
"Вторжение похитителей тел": смотрите трейлер онлайн
- "Наследственность" (2018)
- "Кроваво-красный" (1975)
- "Чудовища" (1932)
- "Квайдан" (1964)
- "Невеста Франкенштейна" (1935)
- "Дьяволы" (1971)
- "28 дней спустя" (2002)
- "Вампир" (1932)
- "Охотник на людей" (1986)
- "Человек-невидимка" (1933)
"Человек-невидимка": смотрите трейлер онлайн
- "Нечто" (1982)
- "Годзилла" (1954)
- "Птицы" (1963)
- "Ведьма" (2015)
- "Онибаба" (1964)