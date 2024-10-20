Критики Variety пишут, что когда кино – это как сон с открытыми глазами, то фильмы ужасов напоминают кошмары наяву. Хорроры – это не только развлечение, но и возможность противостоять своим страхам. Как известно, они могут принимать различные формы – от Франкенштейна до вампира, от Фредди Крюгера до природных явлений.

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Кинокритики издания составили список лучших фильмов ужасов по их версии. Они старались учитывать различные поджанры и старые фильмы. Интересно, что в 10 лучших не попала лента, созданная в 21 веке. Предлагаем ознакомиться со списком 50 выдающихся фильмов ужасов.

"Техасская резня бензопилой" (1974) "Экзорцист" (1973) "Психо" (1960) "Челюсти" (1975) "Ребенок Розмари" (1968)

"Ребенок Розмари": смотрите трейлер онлайн

"Ночь живых мертвецов" (1968) "Кинопроба" (1999) "Франкенштейн" (1931) "Сало: 120 дней Содома" (1975) "Кэрри" (1976) "Чужой" (1979) "Кинг Конг" (1933) "Молчание ягнят" (1991) "Носферату" (1922) "А теперь не смотри" (1973)

"А теперь не смотри": смотрите трейлер онлайн

"Хэллоуин" (1978) "Дьяволицы" (1955) "Сияние" (1980) "Мумия" (1932) "Ловушка" (2017) "Черное воскресенье" (1960) "Карнавал душ" (1962) "Рассвет мертвецов" (1978) "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999) "Крик" (1996)

"Крик": смотрите трейлер онлайн

"Невинные" (1961) "Дракула" (1931) "Плетеный человек" (1973) "Призрак оперы" (1925) "Глаза без лица" (1960) "Звонок" (1998) "Ночь охотника" (1955) "М" (1931) "Зловещие мертвецы 2: Мертвые на рассвете" (1987) "Вторжение похитителей тел" (1956)

"Вторжение похитителей тел": смотрите трейлер онлайн

"Наследственность" (2018) "Кроваво-красный" (1975) "Чудовища" (1932) "Квайдан" (1964) "Невеста Франкенштейна" (1935) "Дьяволы" (1971) "28 дней спустя" (2002) "Вампир" (1932) "Охотник на людей" (1986) "Человек-невидимка" (1933)

"Человек-невидимка": смотрите трейлер онлайн