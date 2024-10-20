50 лучших фильмов ужасов всех времен по версии Variety

20 октября 2024, 22:30
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Автор: Мария Касий

Источник:

Variety

Кинокритики составили список самых выдающихся хоррор-фильмов за всю историю. Это ленты, которые могут поразить зрителя настолько, что потом будут сниться в кошмарах.

Критики Variety пишут, что когда кино – это как сон с открытыми глазами, то фильмы ужасов напоминают кошмары наяву. Хорроры – это не только развлечение, но и возможность противостоять своим страхам. Как известно, они могут принимать различные формы – от Франкенштейна до вампира, от Фредди Крюгера до природных явлений.

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Кинокритики издания составили список лучших фильмов ужасов по их версии. Они старались учитывать различные поджанры и старые фильмы. Интересно, что в 10 лучших не попала лента, созданная в 21 веке. Предлагаем ознакомиться со списком 50 выдающихся фильмов ужасов.

  1. "Техасская резня бензопилой" (1974)
  2. "Экзорцист" (1973)
  3. "Психо" (1960)
  4. "Челюсти" (1975)
  5. "Ребенок Розмари" (1968)

"Ребенок Розмари": смотрите трейлер онлайн

  1. "Ночь живых мертвецов" (1968)
  2. "Кинопроба" (1999)
  3. "Франкенштейн" (1931)
  4. "Сало: 120 дней Содома" (1975)
  5. "Кэрри" (1976)
  6. "Чужой" (1979)
  7. "Кинг Конг" (1933)
  8. "Молчание ягнят" (1991)
  9. "Носферату" (1922)
  10. "А теперь не смотри" (1973)

"А теперь не смотри": смотрите трейлер онлайн

  1. "Хэллоуин" (1978)
  2. "Дьяволицы" (1955)
  3. "Сияние" (1980)
  4. "Мумия" (1932)
  5. "Ловушка" (2017)
  6. "Черное воскресенье" (1960)
  7. "Карнавал душ" (1962)
  8. "Рассвет мертвецов" (1978)
  9. "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999)
  10. "Крик" (1996)

"Крик": смотрите трейлер онлайн

  1. "Невинные" (1961)
  2. "Дракула" (1931)
  3. "Плетеный человек" (1973)
  4. "Призрак оперы" (1925)
  5. "Глаза без лица" (1960)
  6. "Звонок" (1998)
  7. "Ночь охотника" (1955)
  8. "М" (1931)
  9. "Зловещие мертвецы 2: Мертвые на рассвете" (1987)
  10. "Вторжение похитителей тел" (1956)

"Вторжение похитителей тел": смотрите трейлер онлайн

  1. "Наследственность" (2018)
  2. "Кроваво-красный" (1975)
  3. "Чудовища" (1932)
  4. "Квайдан" (1964)
  5. "Невеста Франкенштейна" (1935)
  6. "Дьяволы" (1971)
  7. "28 дней спустя" (2002)
  8. "Вампир" (1932)
  9. "Охотник на людей" (1986)
  10. "Человек-невидимка" (1933)

"Человек-невидимка": смотрите трейлер онлайн

  1. "Нечто" (1982)
  2. "Годзилла" (1954)
  3. "Птицы" (1963)
  4. "Ведьма" (2015)
  5. "Онибаба" (1964)