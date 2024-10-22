Кино 24 подготовил подборку фильмов ужасов, которые заставят оглядываться даже в темноте. Эти высокорейтинговые ленты можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Не пропустите 50 лучших фильмов ужасов всех времен по версии Variety

"Улица страха. Часть первая: 1994" (2021)

Жители города Шейдисайд изрядно напуганы из-за серии убийств людей. Сумасшедший мужчина продолжает забирать жизни невинных жителей прямо в торговом центре. Старшеклассница Дина вместе со своими друзьями довольно взволнована из-за преступника в маске, который нацелился на подростков. Герои решают взяться за это дело и расследовать его. В ходе работы они узнают, что уже на протяжении нескольких веков происходят подобные убийства. Однако не все подростки смогут дожить до развязки.

"Улица страха. Часть первая: 1994": смотрите трейлер онлайн

"Его дом" (2020)

В Южном Судане продолжается война, поэтому жителям приходится эвакуироваться. Бол и Риал вместе с дочерью решают бежать через море. Семья садится на лодку и вместе с другими людьми пытается спастись. Впрочем, судьба подготовила страшное испытание для семьи, в результате которого девочка тонет в море. Бол и Риал прибывают в Великобританию и получают статус иммигрантов и жилье. Однако герои не имеют права переезжать, поэтому им приходится жить в доме, где происходят довольно странные вещи. Каждую ночь что-то оживает в доме и не дает покоя паре.

"Его дом": смотрите трейлер онлайн

"В тени" (2016)

События происходят в Тегеране, во время ирано-иракской войны. Муж главной героини Шидех мобилизуется в армию, из-за чего женщина остается одна с маленькой дочкой Дорси. Как-то в дом семьи попадает снаряд, но семья чудом выживает. Через некоторое время девочке начали сниться страшные вещи, в частности призраки и жуткие сущности. Со временем психологическое состояние маленькой Дорси стало ухудшаться. Шидех устала слушать рассказы дочери о непонятных созданиях, но вскоре таки убеждается в том, что ее девочка была права.

"В тени": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы стоит посмотреть настоящим любителям адреналина. Если вы до сих пор не знаете, что посмотреть, то выбирайте ленту из перечня и окунитесь в мир ужасов.