24 Канал отобрал несколько фильмов ужасов, вышедших в этом году и уже получивших отзывы зрителей. Возьмите попкорн, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к вечеру страха.
"28 лет спустя: Храм костей", 2026
Рейтинг IMDb: 7,2
Союз доктора Келсона ставит под угрозу будущее всего человечества. Спайк встречается с Джимми Кристалом и сталкивается с кошмаром, от которого не может убежать.
В мире "Храма костей" инфицированные больше не являются единственной угрозой.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"28 лет спустя: Храм костей": смотрите онлайн трейлер фильма
"Примат", 2025
Рейтинг IMDb: 5,8
Люси – студентка, которая приезжает на отдых на Гавайи к своей семье. Главной достопримечательностью дома является очень умный домашний шимпанзе Бен, который знает 300 жестов и общается через планшет. Но спокойствие рушится, когда в вольер к животному пробирается больной мангуст и заражает его бешенством.
"Примат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Помогите", 2026
Рейтинг IMDb: 6,7
Двое коллег попадают в ужасную авиакатастрофу и чудом остаются в живых. Они оказываются на безлюдном острове, где их ждет борьба за выживание в экстремальных условиях. Чтобы выжить, им нужно не только объединить физические усилия, но и преодолеть давние обиды и конфликты.
"Помогите": смотрите онлайн трейлер фильма
"За кулисами", 2026
Рейтинг IMDb: 7,0
Сюжет основан на популярном веб-сериале Парсонса. В центре событий – владелец мебельного магазина, который случайно находит проход в загадочный лабиринт бесконечных комнат и бесследно исчезает. Чтобы найти мужчину, на помощь отправляется его психотерапевт.
Чем глубже женщина продвигается, тем чаще сталкивается с непонятными явлениями, странными существами и опасностями, а грань между реальностью и новым миром начинает стираться.
"За кулисами": смотрите онлайн трейлер фильма
"Одержимость" / "Обсессия", 2025
Рейтинг IMDb: 8,0
Бер с детства влюблен в свою подругу Никки, однако для девушки он просто друг. Чтобы покорить сердце возлюбленной, парень находит мистический артефакт, с помощью которого можно загадать одно желание. Мечта Бера сбывается, но последствия его действий просто катастрофичны.
"Одержимость" / "Обсессия": смотрите онлайн трейлер фильма
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