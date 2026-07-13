24 Канал отобрал несколько фильмов ужасов, вышедших в этом году и уже получивших отзывы зрителей. Возьмите попкорн, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к вечеру страха.

"28 лет спустя: Храм костей", 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Союз доктора Келсона ставит под угрозу будущее всего человечества. Спайк встречается с Джимми Кристалом и сталкивается с кошмаром, от которого не может убежать.

В мире "Храма костей" инфицированные больше не являются единственной угрозой.

"28 лет спустя: Храм костей": смотрите онлайн трейлер фильма

"Примат", 2025

Рейтинг IMDb: 5,8

Люси – студентка, которая приезжает на отдых на Гавайи к своей семье. Главной достопримечательностью дома является очень умный домашний шимпанзе Бен, который знает 300 жестов и общается через планшет. Но спокойствие рушится, когда в вольер к животному пробирается больной мангуст и заражает его бешенством.

"Примат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Помогите", 2026

Рейтинг IMDb: 6,7

Двое коллег попадают в ужасную авиакатастрофу и чудом остаются в живых. Они оказываются на безлюдном острове, где их ждет борьба за выживание в экстремальных условиях. Чтобы выжить, им нужно не только объединить физические усилия, но и преодолеть давние обиды и конфликты.

"Помогите": смотрите онлайн трейлер фильма

"За кулисами", 2026

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет основан на популярном веб-сериале Парсонса. В центре событий – владелец мебельного магазина, который случайно находит проход в загадочный лабиринт бесконечных комнат и бесследно исчезает. Чтобы найти мужчину, на помощь отправляется его психотерапевт.

Чем глубже женщина продвигается, тем чаще сталкивается с непонятными явлениями, странными существами и опасностями, а грань между реальностью и новым миром начинает стираться.

"За кулисами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Одержимость" / "Обсессия", 2025

Рейтинг IMDb: 8,0

Бер с детства влюблен в свою подругу Никки, однако для девушки он просто друг. Чтобы покорить сердце возлюбленной, парень находит мистический артефакт, с помощью которого можно загадать одно желание. Мечта Бера сбывается, но последствия его действий просто катастрофичны.

"Одержимость" / "Обсессия": смотрите онлайн трейлер фильма

Также обратите внимание и на эти фильмы ужасов, ведь от некоторых из них люди просто теряли сознание.