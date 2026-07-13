24 Канал обрав декілька фільмів жахів, які вийшли цього року і вже отримали відгуки від глядачів. Беріть попкорн, зручно вмощуйтесь і готуйтесь до вечора страху.

"28 років по тому: Храм кісток", 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Союз доктора Келсона ставить під загрозу майбутнє всього людства. Спайк зустрічається із Джиммі Крісталом і зіштовхується з кошмаром, від якого не може втекти.

У світі Храму кісток інфіковані більше не є єдиною загрозою.

"28 років по тому: Храм кісток": дивіться онлайн трейлер фільму

"Примат", 2025

Рейтинг IMDb: 5,8

Люсі – студентка, яка приїздить на відпочинок на Гаваї до своєї родини. Головною пам'яткою будинку є дуже розумний домашній шимпанзе Бен, який знає 300 жестів та спілкується через планшет. Та спокій руйнується, коли у вольєр до тварини пробирається хворий мангуст і заражає його сказом.

"Примат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Допоможіть", 2026

Рейтинг IMDb: 6,7

Двоє колег потрапляють у жахливу авіакатастрофу і просто дивом залишаються живими. Вони опиняються на безлюдному острові, де на них чекає боротьба на виживання в екстримальних умовах. Щоб вижити, їм потрібно не лише об'єднати фізичні зусилля, а й подолати давні образи та конфлікти.

"Допоможіть": дивіться онлайн трейлер фільму

"Залаштунки", 2026

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет заснований на популярному вебсеріалі Парсонса. У центрі подій власник меблевого магазину, який випадково знаходить прохід до загадкового лабіринту нескінченних кімнат і безслідно зникає. Щоб знайти чоловіка, на допомогу вирушає його психотерапевтка.

Чим глибше жінка просувається, тим більше стикається з незрозумілими явищами, дивними істотами та небезпеками, а межа між реальністю і новим світом починає стиратись.

"Залаштунки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одержимість" / "Обсесія", 2025

Рейтинг IMDb: 8,0

Бер з дитинства закоханий у свою подругу Ніккі, однак для дівчини він просто друг. Щоб підкорити серце коханої, хлопець знаходить містичний артефакт, за допомогою якого можна загадати одне бажання. Мрія Бера здійснюється, але наслідки його дій просто катастрофічні.

"Одержимість" / "Обсесія": дивіться онлайн трейлер фільму

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