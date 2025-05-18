50 лучших фильмов в истории кино, которые должен увидеть каждый

Есть фильмы, которые способны пройти испытание временем. Они рассказывают незабываемые истории, вызывают у зрителя потрясающие эмоции и заставляют оставаться прикованными к экрану от первых минут до самого завершения.

Составить список лучших фильмов всех времен – сверхсложная задача для любого кинокритика. Сервис IMDb попытался создать такой рейтинг, что сформирован на основе мнений миллионов зрителей. Здесь список лент, которые стали по-настоящему культовыми, передает Кино 24.

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Каждая лента в этом списке – не просто любимый фильм для многих людей, а культурный феномен, который оставил след в истории кино.

Рейтинг лучших фильмов на IMDb не является постоянным. Здесь каждый раз добавляются новые сильные фильмы, или же со временем старые картины переосмысливаются и меняют позицию в списке. Здесь есть вечная классика, новые шедевры, разножанровое кино, среди которого каждый найдет то, что точно ему понравится.

Лучшие фильмы в истории кино

"Побег из Шоушенка" (1994) "Крестный отец" (1972) "Темный рыцарь" (2008) "Крестный отец 2" (1974) "12 разгневанных мужчин" (1957)

"12 разгневанных мужчин": смотрите трейлер онлайн

"Властелин колец: Возвращение короля" (2003) "Список Шиндлера" (1993) "Криминальное чтиво" (1994) "Властелин колец: Хранители кольца" (2001) "Хороший, плохой, злой" (1966) "Форрест Гамп" (1994) "Властелин колец: Две башни" (2002) "Бойцовский клуб" (1999) "Начало" (2010) "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар" (1980)

"Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар": смотрите трейлер онлайн

"Матрица" (1999) "Славные парни" (1990) "Интерстеллар" (2014) "Пролетая над гнездом кукушки" (1975) "Семь" (1995) "Эта удивительная жизнь" (1946) "Молчание ягнят" (1991) "Семь самураев" (1954) "Спасти рядового Райана" (1998) "Зеленая миля" (1999)

"Зеленая миля": смотрите трейлер онлайн

"Город Бога" (2002) "Жизнь прекрасна" (1997) "Терминатор 2: Судный день" (1991) "Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда" (1977) "Назад в будущее" (1985) "Унесённые призраками" (2001) "Пианист" (2002) "Гладиатор" (2000) "Паразиты" (2019) "Психо" (1960)

"Психо": смотрите трейлер онлайн

"Король Лев" (1994) "Могила светлячков" (1988) "Отступники" (2006) "Одержимость" (2014) "Престиж" (2006) "Харакири" (1962) "Американская история Икс" (1998) "Леон" (1994) "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (2023) "Касабланка" (1942)

"Касабланка": смотрите трейлер онлайн