50 лучших фильмов в истории кино, которые должен увидеть каждый
- IMDb создал рейтинг 50 лучших фильмов, сформированный на основе мнений миллионов зрителей.
- Список включает вечную классику, новые шедевры и разножанровое кино.
Есть фильмы, которые способны пройти испытание временем. Они рассказывают незабываемые истории, вызывают у зрителя потрясающие эмоции и заставляют оставаться прикованными к экрану от первых минут до самого завершения.
Составить список лучших фильмов всех времен – сверхсложная задача для любого кинокритика. Сервис IMDb попытался создать такой рейтинг, что сформирован на основе мнений миллионов зрителей. Здесь список лент, которые стали по-настоящему культовыми, передает Кино 24.
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Каждая лента в этом списке – не просто любимый фильм для многих людей, а культурный феномен, который оставил след в истории кино.
Рейтинг лучших фильмов на IMDb не является постоянным. Здесь каждый раз добавляются новые сильные фильмы, или же со временем старые картины переосмысливаются и меняют позицию в списке. Здесь есть вечная классика, новые шедевры, разножанровое кино, среди которого каждый найдет то, что точно ему понравится.
Лучшие фильмы в истории кино
- "Побег из Шоушенка" (1994)
- "Крестный отец" (1972)
- "Темный рыцарь" (2008)
- "Крестный отец 2" (1974)
- "12 разгневанных мужчин" (1957)
"12 разгневанных мужчин": смотрите трейлер онлайн
- "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)
- "Список Шиндлера" (1993)
- "Криминальное чтиво" (1994)
- "Властелин колец: Хранители кольца" (2001)
- "Хороший, плохой, злой" (1966)
- "Форрест Гамп" (1994)
- "Властелин колец: Две башни" (2002)
- "Бойцовский клуб" (1999)
- "Начало" (2010)
- "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар" (1980)
"Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар": смотрите трейлер онлайн
- "Матрица" (1999)
- "Славные парни" (1990)
- "Интерстеллар" (2014)
- "Пролетая над гнездом кукушки" (1975)
- "Семь" (1995)
- "Эта удивительная жизнь" (1946)
- "Молчание ягнят" (1991)
- "Семь самураев" (1954)
- "Спасти рядового Райана" (1998)
- "Зеленая миля" (1999)
"Зеленая миля": смотрите трейлер онлайн
- "Город Бога" (2002)
- "Жизнь прекрасна" (1997)
- "Терминатор 2: Судный день" (1991)
- "Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда" (1977)
- "Назад в будущее" (1985)
- "Унесённые призраками" (2001)
- "Пианист" (2002)
- "Гладиатор" (2000)
- "Паразиты" (2019)
- "Психо" (1960)
"Психо": смотрите трейлер онлайн
- "Король Лев" (1994)
- "Могила светлячков" (1988)
- "Отступники" (2006)
- "Одержимость" (2014)
- "Престиж" (2006)
- "Харакири" (1962)
- "Американская история Икс" (1998)
- "Леон" (1994)
- "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (2023)
- "Касабланка" (1942)
"Касабланка": смотрите трейлер онлайн
- "Обычные подозреваемые" (1995)
- "1+1" (2011)
- "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988)
- "Чужой" (1979)
- "Окно во двор" (1954).