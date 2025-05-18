Скласти список найкращих фільмів всіх часів – надскладне завдання для будь-якого кінокритика. Сервіс IMDb спробував створити такий рейтинг, що сформований на основі думок мільйонів глядачів. Тут список стрічок, які стали по-справжньому культовими, передає Кіно 24.

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Кожна стрічка у цьому списку – не просто улюблений фільм для багатьох людей, а культурний феномен, який залишив слід в історії кіно.

Рейтинг найкращих фільмів на IMDb не є сталим. Тут щоразу додаються нові сильні фільми, або ж з часом старі картини переосмислюються та змінюють позицію в списку. Тут є вічна класика, нові шедеври, різножанрове кіно, серед якого кожен знайде те, що точно йому сподобається.

Найкращі фільми в історії кіно

"Втеча з Шоушенка" (1994) "Хрещений батько" (1972) "Темний лицар" (2008) "Хрещений батько 2" (1974) "12 розгніваних чоловіків" (1957)

"12 розгніваних чоловіків": дивіться трейлер онлайн

"Володар перснів: Повернення короля" (2003) "Список Шиндлера" (1993) "Кримінальне чтиво" (1994) "Володар перснів: Хранителі персня" (2001) "Хороший, поганий, злий" (1966) "Форрест Гамп" (1994) "Володар перснів: Дві вежі" (2002) "Бійцівський клуб" (1999) "Початок" (2010) "Зоряні війни: Епізод V – Імперія завдає удару у відповідь" (1980)

"Зоряні війни: Епізод V – Імперія завдає удару у відповідь": дивіться трейлер онлайн

"Матриця (1999) "Славні хлопці" (1990) "Інтерстеллар" (2014) "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975) "Сім" (1995) "Це дивовижне життя" (1946) "Мовчання ягнят" (1991) "Сім самураїв" (1954) "Врятувати рядового Раяна" (1998) "Зелена миля" (1999)

"Зелена миля": дивіться трейлер онлайн

"Місто Бога" (2002) "Життя прекрасне" (1997) "Термінатор 2: Судний день" (1991) "Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія" (1977) "Назад у майбутнє" (1985) "Віднесені привидами" (2001) "Піаніст" (2002) "Гладіатор" (2000) "Паразити" (2019) "Психо" (1960)

"Психо": дивіться трейлер онлайн

"Король Лев" (1994) "Могила світлячків" (1988) "Відступники" (2006) "Одержимість" (2014) "Престиж" (2006) "Харакірі" (1962) "Американська історія Ікс" (1998) "Леон" (1994) "Людина-павук: Крізь Всесвіт" (2023) "Касабланка" (1942)

"Касабланка": дивіться трейлер онлайн