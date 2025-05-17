Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів цього жанру, які варто переглянути ввечері. Обирайте стрічку з переліку та готуйтеся засумніватися у власному сприйнятті реальності.

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"Бійцівський клуб" (1999)

Сюжет фільму розгортається навколо офісного працівника, який страждає від безсоння та відчуття безглуздості життя. Одного дня головний герой знайомиться з таємничим Тайлером Дерденом – харизматичним і бунтарським чоловіком, який живе без правил. Разом вони створюють підпільний "Бійцівський клуб" – місце, де люди можуть позбутися агресії, борючись один з одним. Згодом клуб стає масштабним рухом, який кидає виклик суспільству.

"Бійцівський клуб": дивіться трейлер фільму онлайн

Зазначимо, раніше ми розповідали про топові фільми на вечір, які тримають глядачів в напрузі до останньої хвилини.

"Престиж" (2006)

Двоє фокусників Роберт і Альфред колись були друзями, але після нещасного випадку на сцені стали ворогами. Відтоді кожен з них намагається вигадати найкращий трюк і переграти іншого, щоб довести власну досконалість. Однак герої не помічають як заходять так далеко, що починають руйнувати свої життя.

"Престиж": дивіться трейлер фільму онлайн

"Таємнича річка" (2003)

У дитинстві троє 11-річних хлопчиків стали жертвами страшної події. Втім, через багато років трагедія знову об'єднає їх усіх разом. Виявляється, доньку одного з цих чоловіків знаходять мертвою. Так, поліція розпочинає розслідування, проте несподівано під підозрою опиняється хтось із друзів.

"Таємнича річка": дивіться трейлер фільму онлайн