Кіно 24 підготував добірку стрічок, які надихають на великі зміни. Обирайте фільм з переліку та насолоджуйтеся вечором.

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"Тепер я йду у дику далечінь"

Цей фільм заснований на реальній історії випускника престижного університету Крістофера МакКендлесса. Він вирішує розпочати життя з нового аркуша, тому відмовляється від успішної кар'єри та усіх матеріальних благ. Хлопець віддає свої заощадження на благодійність, знищує документи та вирушає в подорож автостопом Америкою, щоб згодом дістатися Аляски.

"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться трейлер фільму онлайн

"Дика"

26-річна Шеріл Стрейд розуміє, що нічого не досягла в житті. Після серії особистих трагедій дівчина вирішує піти в пішу подорож довжиною 1000 миль дикою природою США. Без підготовки, лише з важким рюкзаком і болісними спогадами, вона вирушає в дорогу, яка змінює її життя.

"Дика": дивіться трейлер фільму онлайн

Зазначимо, раніше наша редакція публікувала добірку фільмів про відпустку для ідеального вечора.

"Канікули" (2015)

Сюжет фільму розгортається навколо Расті Грізволда – звичайного сім'янина, який мріє організувати для своєї дружини та дітей ідеальну подорож. Він планує повторити легендарний маршрут своєї молодості до парку розваг Walley World. Чоловік сподівається згуртувати родину і створити незабутні спогади, але все йде не за планом. Чи вдасться Расті втілити свою мрію у реальність?

"Канікули": дивіться трейлер фільму онлайн