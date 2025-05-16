Кино 24 подготовил подборку лент, которые вдохновляют на большие изменения. Выбирайте фильм из перечня и наслаждайтесь вечером.

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"В диких условиях"

Этот фильм основан на реальной истории выпускника престижного университета Кристофера МакКендлесса. Он решает начать жизнь с нового листа, поэтому отказывается от успешной карьеры и всех материальных благ. Парень отдает свои сбережения на благотворительность, уничтожает документы и отправляется в путешествие автостопом по Америке, чтобы впоследствии добраться до Аляски.

"В диких условиях": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дикая"

26-летняя Шерил Стрейд понимает, что ничего не достигла в жизни. После серии личных трагедий девушка решает пойти в пешее путешествие длиной 1000 миль по дикой природе США. Без подготовки, лишь с тяжелым рюкзаком и мучительными воспоминаниями, она отправляется в дорогу, которая меняет ее жизнь.

"Дикая": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, ранее наша редакция публиковала подборку фильмов об отпуске для идеального вечера.

"Каникулы" (2015)

Сюжет фильма разворачивается вокруг Расти Гризволда – обычного семьянина, который мечтает организовать для своей жены и детей идеальное путешествие. Он планирует повторить легендарный маршрут своей молодости в парк развлечений Walley World. Мужчина надеется сплотить семью и создать незабываемые воспоминания, но все идет не по плану. Удастся ли Расти воплотить свою мечту в реальность?

"Каникулы": смотрите трейлер фильма онлайн