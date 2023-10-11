4 фильма с Виллом Смитом, от которых вы не сможете оторваться

Американский актер, режиссер и сценарист Уилл Смит неоднократно забирал разнообразные кинонаграды – Оскар, БАФТА, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус". Фильмы с его участием мгновенно становятся излюбленными среди ценителей кинематографа.

24 Канал собрал 4 лучших фильма с Виллом Смитом, которые обязательно должен посмотреть каждый. Это фильмы, которые навсегда войдут в историю мирового кино.

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"Плохие парни"

Год: 1995

Жанр: экшн, комедия, драма, криминал, триллер

Страна: США

Режиссер: Майкл Бэй

Рейтинг IMDb: 6,9

Роль Смита: Майк Лоури

Главными героями являются два копа: небогатый семьянин Маркус Бернетт и богатый холостяк – Майк Лоури. Они не только напарники, но и старые друзья. Однажды группа преступников врывается в хранилище полицейского участка и похищает оттуда изъятый героин. Маркус и Майк должны вернуть вещественные доказательства в течение 5 дней, иначе их отдел может быть закрыт.

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"День независимости"

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Год: 1996

Жанр: боевик, фантастика

Страна: США

Режиссер: Роланд Эммерих

Рейтинг IMDb: 7,0

Роль Смита: Стивен Гиллер

2 июля в мире начался хаос – над главными столицами мира повисли огромные объекты. Совершалось настоящее безумие – они разрушали города, убивали людей. Теперь за Землю будут отвечать те, кто смог пережить первую атаку инопланетян. И планета готова нанести ответный удар.

"День независимости": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люди в черном"

Год: 1997

Жанр: боевик, комедия, приключения, фантастика

Страна: США

Режиссер: Барри Зонненфельд

Рейтинг IMDb: 7,3

Роль Смита: агент J (Джеймс Даррел Эдвардс III)

В этой комедии рассказывается об особом тайном подразделении правительственной организации, перед которым стоит задача беречь Землю от угроз из космоса. Наглый детектив Джеймс, преследуя преступника, привлекает внимание агента тайной службы Кэя, который стирает память, но покидает свою визитку. Придя в себя, агент J отправляется по указанному адресу. На пути он проходит ряд испытаний, демонстрируя способность нестандартно мыслить. Так Джеймс становится учеником Кея, они вместе должны спасти Землю от опасности.

"Люди в черном": смотрите онлайн трейлер фильма

"Король Ричард"

Год: 2021

Жанр: драма, исторический, спортивный, биография

Страна: США

Режиссер: Ренальдо Маркус Грин

Рейтинг IMDb: 7,5

Роль Смита: Ричард Уильямс

Ричард точно знает, как забрать дочерей Винус и Серену с улиц Комптона в Калифорнии. Отец четко видит их будущее, прибегает к нестандартным методам и стремится, чтобы дочери предстали на вершине мирового спорта. Это невероятно трогательный фильм, умиляющий миллионы зрителей в разных уголках мира. В нем показана сила семьи, настойчивость, непоколебимая вера, помогающая достичь невозможного и изменить мир.

"Король Ричард": смотрите онлайн трейлер фильма