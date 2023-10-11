24 Канал зібрав 4 найкращі фільми з Віллом Смітом, які обов'язково має подивитися кожен. Це стрічки, які назавжди ввійдуть в історію світового кіно.
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"Погані хлопці"
Рік: 1995
Жанр: екшн, комедія, драма, кримінал, трилер
Країна: США
Режисер: Майкл Бей
Рейтинг IMDb: 6,9
Роль Сміта: Майк Лоурі
Головними героями є два копи: небагатий сім'янин Маркус Бернет та багатий холостяк – Майк Лоурі. Вони не лише напарники, але й давні друзі. Одного разу група злочинців вривається у сховище поліцейського відділку та викрадає звідти вилучений героїн. Маркус і Майк мають повернути речові докази протягом 5 днів, інакше їхній відділ можуть закрити.
"Погані хлопці": дивіться онлайн трейлер фільму
"День незалежності"
Рік: 1996
Жанр: бойовик, фантастика
Країна: США
Режисер: Роланд Еммеріх
Рейтинг IMDb: 7,0
Роль Сміта: Стівен Гіллер
2 липня у світі почався хаос – над головними столицями світу зависли величезні об'єкти. Творилося справжнє божевілля – вони руйнували міста, вбивали людей. Тепер за Землю відповідатимуть ті, хто зміг пережити першу атаку інопланетян. І планета готова завдати удару у відповідь.
"День незалежності": дивіться онлайн трейлер фільму
"Люди в чорному"
Рік: 1997
Жанр: бойовик, комедія, пригоди, фантастика
Країна: США
Режисер: Баррі Зонненфельд
Рейтинг IMDb: 7,3
Роль Сміта: агент J (Джеймс Даррел Едвардс III)
У цій комедії розповідається про особливий таємний підрозділ урядової організації перед яким стоїть завдання берегти Землю від загроз з космосу. Нахабний детектив Джеймс, переслідуючи злочинця, привертає увагу агента таємної служби Кея, який стирає йому пам'ять, але залишає свою візитівку. Отямившись, агент J вирушає за вказаною адресою. На шляху він проходить ряд випробувань, демонструючи здатність нестандартно мислити. Так Джеймс стає учнем Кея, вони разом мають врятувати Землю від небезпеки.
"Люди в чорному": дивіться онлайн трейлер фільму
"Король Річард"
Рік: 2021
Жанр: драма, історичний, спортивний, біографія
Країна: США
Режисер: Ренальдо Маркус Ґрін
Рейтинг IMDb: 7,5
Роль Сміта: Річард Вільямс
Річард точно знає, як забрати доньок Вінус та Серену з вулиць Комптона, що у Каліфорнії. Батько чітко бачить їхнє майбутнє, вдається до нестандартних методів і прагне, щоб доньки постали на вершині світового спорту. Це неймовірно зворушливий фільм, який розчулив мільйони глядачів у різних куточках світу. У ньому показана сила сім'ї, наполегливість, непохитна віра, які допомагають досягнути неможливого та змінити світ.
"Король Річард": дивіться онлайн трейлер фільму