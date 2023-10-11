24 Канал зібрав 4 найкращі фільми з Віллом Смітом, які обов'язково має подивитися кожен. Це стрічки, які назавжди ввійдуть в історію світового кіно.

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"Погані хлопці"

Рік: 1995

Жанр: екшн, комедія, драма, кримінал, трилер

Країна: США

Режисер: Майкл Бей

Рейтинг IMDb: 6,9

Роль Сміта: Майк Лоурі

Головними героями є два копи: небагатий сім'янин Маркус Бернет та багатий холостяк – Майк Лоурі. Вони не лише напарники, але й давні друзі. Одного разу група злочинців вривається у сховище поліцейського відділку та викрадає звідти вилучений героїн. Маркус і Майк мають повернути речові докази протягом 5 днів, інакше їхній відділ можуть закрити.

"Погані хлопці": дивіться онлайн трейлер фільму

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"День незалежності"

Рік: 1996

Жанр: бойовик, фантастика

Країна: США

Режисер: Роланд Еммеріх

Рейтинг IMDb: 7,0

Роль Сміта: Стівен Гіллер

2 липня у світі почався хаос – над головними столицями світу зависли величезні об'єкти. Творилося справжнє божевілля – вони руйнували міста, вбивали людей. Тепер за Землю відповідатимуть ті, хто зміг пережити першу атаку інопланетян. І планета готова завдати удару у відповідь.

"День незалежності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люди в чорному"

Рік: 1997

Жанр: бойовик, комедія, пригоди, фантастика

Країна: США

Режисер: Баррі Зонненфельд

Рейтинг IMDb: 7,3

Роль Сміта: агент J (Джеймс Даррел Едвардс III)

У цій комедії розповідається про особливий таємний підрозділ урядової організації перед яким стоїть завдання берегти Землю від загроз з космосу. Нахабний детектив Джеймс, переслідуючи злочинця, привертає увагу агента таємної служби Кея, який стирає йому пам'ять, але залишає свою візитівку. Отямившись, агент J вирушає за вказаною адресою. На шляху він проходить ряд випробувань, демонструючи здатність нестандартно мислити. Так Джеймс стає учнем Кея, вони разом мають врятувати Землю від небезпеки.

"Люди в чорному": дивіться онлайн трейлер фільму

"Король Річард"

Рік: 2021

Жанр: драма, історичний, спортивний, біографія

Країна: США

Режисер: Ренальдо Маркус Ґрін

Рейтинг IMDb: 7,5

Роль Сміта: Річард Вільямс

Річард точно знає, як забрати доньок Вінус та Серену з вулиць Комптона, що у Каліфорнії. Батько чітко бачить їхнє майбутнє, вдається до нестандартних методів і прагне, щоб доньки постали на вершині світового спорту. Це неймовірно зворушливий фільм, який розчулив мільйони глядачів у різних куточках світу. У ньому показана сила сім'ї, наполегливість, непохитна віра, які допомагають досягнути неможливого та змінити світ.

"Король Річард": дивіться онлайн трейлер фільму