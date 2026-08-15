24 Канал совместно с редакцией MEGOGO собрал проверенные временем фильмы различных жанров: историческая драма, комедия, фантастика, романтическое кино и супергеройский боевик. Все они по-своему повлияли на кинематограф, получили признание критиков или любовь миллионов зрителей.

"Список Шиндлера"

Историческая драма Стивена Спилберга о немецком предпринимателе Оскаре Шиндлере, который во время Холокоста постепенно осознает масштаб трагедии.

Лиам Нисон создал сложный образ человека, который меняется под давлением страшной реальности. Черно-белая картинка, сильный актерский состав и тяжелая история сделали фильм одной из самых известных картин о Холокосте.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Список Шиндлера": смотреть трейлер

"День сурка"

Комедия о телевизионном метеорологе Филе Коннорсе, который попадает в временную петлю и вынужден переживать один и тот же день снова и снова.

Билл Мюррей здесь великолепен: сначала его герой пользуется ситуацией, потом сходит с ума, а в конце концов понимает, что менять нужно не календарь, а себя.

"День сурка": смотреть трейлер

"В погоне за счастьем"

Биографическая драма о Крисе Гарднере, который после финансовых проблем пытается обеспечить будущее себе и своему маленькому сыну.

Уилл Смит играет мужчину, который получает шанс пройти стажировку, но без гарантии зарплаты. Впереди – тяжелая борьба за профессиональный шанс.

"В погоне за счастьем": смотреть трейлер

"Марсианин"

Фантастическая история астронавта Марка Уотни, который остается один на Марсе после аварийной эвакуации команды.

Мэтт Деймон сочетает драму с юмором, а его герой использует науку, изобретательность и даже картошку, чтобы выжить.

"Марсианин": смотреть трейлер

"Мстители"

Супергеройский блокбастер, в котором Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк и другие герои объединяются против Локи.

Проблема лишь в одном: сначала им нужно научиться не ссориться между собой.

Юмор, масштабные сражения и харизматичный актерский состав сделали фильм важной частью истории Marvel.

"Мстители": смотреть трейлер

"Титаник"

История любви Джека и Роуз на борту легендарного лайнера.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет создали один из самых известных дуэтов в кино. Масштабная постановка, музыка и драматическая история сделали картину классикой.

"Титаник": смотреть трейлер

"Запах женщины"

Драма о школьнике Чарли, который соглашается провести выходные с незрячим отставным подполковником Фрэнком Слэйдом.

Их обычная договоренность превращается в путешествие в Нью-Йорк, которое меняет обоих.

Аль Пачино получил за эту роль "Оскар", а сцена танго стала одной из самых известных в фильме.

"Запах женщины": смотрите трейлер

Если после этой подборки вы уже подумали, что на сегодня с кино все – не спешите закрывать вкладку. Мы подготовили для вас еще одну подборку культовых фильмов с высокими оценками на IMDb.