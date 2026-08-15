Кино на все времена: 7 культовых фильмов, которые стоит посмотреть
Есть фильмы, которые не теряют своей силы даже спустя десятилетия после премьеры. Сюжеты остаются увлекательными, персонажи – узнаваемыми, а отдельные сцены и реплики становятся частью массовой культуры. Именно поэтому культовые фильмы часто спасают киновечер, когда не хочется экспериментировать и тратить время на случайный выбор.
24 Канал совместно с редакцией MEGOGO собрал проверенные временем фильмы различных жанров: историческая драма, комедия, фантастика, романтическое кино и супергеройский боевик. Все они по-своему повлияли на кинематограф, получили признание критиков или любовь миллионов зрителей.
"Список Шиндлера"
Историческая драма Стивена Спилберга о немецком предпринимателе Оскаре Шиндлере, который во время Холокоста постепенно осознает масштаб трагедии.
Лиам Нисон создал сложный образ человека, который меняется под давлением страшной реальности. Черно-белая картинка, сильный актерский состав и тяжелая история сделали фильм одной из самых известных картин о Холокосте.
"Список Шиндлера": смотреть трейлер
"День сурка"
Комедия о телевизионном метеорологе Филе Коннорсе, который попадает в временную петлю и вынужден переживать один и тот же день снова и снова.
Билл Мюррей здесь великолепен: сначала его герой пользуется ситуацией, потом сходит с ума, а в конце концов понимает, что менять нужно не календарь, а себя.
"День сурка": смотреть трейлер
"В погоне за счастьем"
Биографическая драма о Крисе Гарднере, который после финансовых проблем пытается обеспечить будущее себе и своему маленькому сыну.
Уилл Смит играет мужчину, который получает шанс пройти стажировку, но без гарантии зарплаты. Впереди – тяжелая борьба за профессиональный шанс.
"В погоне за счастьем": смотреть трейлер
"Марсианин"
Фантастическая история астронавта Марка Уотни, который остается один на Марсе после аварийной эвакуации команды.
Мэтт Деймон сочетает драму с юмором, а его герой использует науку, изобретательность и даже картошку, чтобы выжить.
"Марсианин": смотреть трейлер
"Мстители"
Супергеройский блокбастер, в котором Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк и другие герои объединяются против Локи.
Проблема лишь в одном: сначала им нужно научиться не ссориться между собой.
Юмор, масштабные сражения и харизматичный актерский состав сделали фильм важной частью истории Marvel.
"Мстители": смотреть трейлер
"Титаник"
История любви Джека и Роуз на борту легендарного лайнера.
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет создали один из самых известных дуэтов в кино. Масштабная постановка, музыка и драматическая история сделали картину классикой.
"Титаник": смотреть трейлер
"Запах женщины"
Драма о школьнике Чарли, который соглашается провести выходные с незрячим отставным подполковником Фрэнком Слэйдом.
Их обычная договоренность превращается в путешествие в Нью-Йорк, которое меняет обоих.
Аль Пачино получил за эту роль "Оскар", а сцена танго стала одной из самых известных в фильме.
"Запах женщины": смотрите трейлер
Если после этой подборки вы уже подумали, что на сегодня с кино все – не спешите закрывать вкладку. Мы подготовили для вас еще одну подборку культовых фильмов с высокими оценками на IMDb.