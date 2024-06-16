Захватят с первой минуты: 3 лучших французских фильма

Французское кино всегда было источником вдохновения и восхищения для зрителей всего мира. От изящных мелодрам до динамичных триллеров – французские фильмы отличаются своей особой эстетикой, глубоким содержанием и неповторимой атмосферой.

В подборке Кино 24 собраны лучшие французские фильмы, которые успели стать классическими. Эти ленты заслуживают вашего внимания.

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"Леон"

: 1994: 8,5

Профессиональный киллер Леон с легкостью выполняет все заказы. У него лишь одно правило – не трогать женщин и детей. Леон знакомится с юной соседкой Матильдой, которая потеряла родителей. Мужчина снова испытывает чувство любви, однако это может длиться не так долго, как хотелось бы.

"Леон": смотрите трейлер онлайн

"1+1"

: 2011: 8,5

В центре сюжета Филипп, который имеет достаточно денег. Но после аварии он прикован к инвалидному креслу и нуждается в сиделке. Из службы занятости к нему прибывает темнокожий юноша с сомнительным прошлым. Каждый из этих людей играет важную роль в жизни друг друга.

"1+1": смотрите трейлер онлайн

"Амели"

: 2001: 8,5

Удивительная девушка Амели живет в Париже и одновременно в своем вымышленном мире. В своей съемной квартире она вдруг находит старую коробку с детскими игрушками. Амели решает, что должна найти ее владельца. Трогательная история доказывает существование людей, которые могут своим теплом согреть целый мир.

"Амели": смотрите трейлер онлайн

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