Лучшие интеллектуальные комедии Вуди Аллена: смешной коктейль из драмы и абсурда

Несмотря на солидный возраст, Вуди Аллен не прекращает снимать ленты и удивлять оригинальностью сюжета своих поклонников. Редакция Кино 24 собрала лучшие интеллектуальные комедии, в которых мастеру кино удается совмещать и драму, и абсурд, и слезы от смеха.

Вуди Аллен считается создателем особого киножанра – "интеллектуальная комедия". В 60-х годах прошлого века Аллен уже был признан одним из самых влиятельных режиссеров киноиндустрии, а в 1977 году его лента "Энни Холл" получила четыре премии Оскар и до сих пор считается классикой киноискусства.

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Кстати, Аллен обладатель особой премии Каннского фестиваля за общий вклад в кинематографию – Пальмовая ветвь пальмовых ветвей. Кроме него, среди других великих режиссеров, эта премия есть у Ингмара Бергмана.

Интеллектуальные комедии Вуди Аллена

Дождливый день в Нью-Йорке

Студент Гэтсби (Тимоти Шаламе) приезжает со своей девушкой Эшли (Эль Фаннинг) в Нью-Йорк ради романтических выходных. Но незапланированные события двух влюбленных разделяют, ведь главным героем истории становится само "большое яблоко" (город Нью-Йок) с его особенной погодой, пробками, случайными встречами и необычными приключениями. В фильме также снималась звезда поп-музыки Селена Гомез.

"Дождливый день в Нью-Йорке" 2019: смотрите трейлер фильма

Иррациональный человек

Профессор философии Эйб Лукас (Хоакин Феникс) переживает особый кризис среднего возраста, так что он не видит в своей жизни ни радости, ни смысла. Но способ, который действительно помогает ему спастись от такой неопределенности – это поиграть в Бога. Сюжет довольно необычен, но фильм стоит посмотреть хотя бы за невероятной игры Эммы Стоун.

"Ирациональный человек" 2015: смотрите трейлер фильма

Римские приключения

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Невероятно жизненные истории в одном из самых романтичных городов Европы – Риме. Здесь и американский архитектор, переживающий вторую молодость, и рядовой гражданин города, неожиданно проснувшийся знаменитым, и молодожены из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и что самое интересное – оперный постановщик в отпуске, который выведет на сцену обладателя особого оперного пения – работника похоронного бюро, который может петь только в душе, когда его никто не слышит!

"Римские приключения" 2012: смотрите трейлер фильма

Полночь в Париже

Романтический Гил (Оуэн Уилсон), уверен, что он должен был родиться в 20-х годах прошлого века. Именно тогда, когда он с невестой приезжает в отпуск в Париж, с ним происходит невероятное приключение – он переносится в желаемое прошлое. Его ждет встреча с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральд, Гертрудой Стайн, чтобы понять, что хочет остаться там навсегда… В фильме также снялась звезда французского кино Марион Котияр.

"Полночь в Париже" 2011: смотрите трейлер фильма

Магия лунного света

Выдающийся иллюзионист Стэнли Кроуфорд (Колин Ферт) приезжает по просьбе друга для того, чтобы разоблачить юную шарлатанку Софи (и снова Эмма Стоун), которая уверяет, что она умело умеет вызвать духов умерших.

"Магия лунного света" 2014: смотрите трейлер фильма