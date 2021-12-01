Вуді Аллен вважається творцем особливого кіножанру – "інтелектуальна комедія". У 60-их роках минулого століття Аллен вже був визнаним одним із найвпливовіших режисерів кіноіндустрії, а у 1977 році його стрічка "Енні Голл" отримала чотири премії Оскар і до сьогодні вважається класикою та зразком шедевра кіномистецтва.

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До речі, Аллен володар особливої премії Каннського фестивалю за загальний внесок у кінематографію – це Пальмова гілка пальмових гілок. Окрім нього, з-поміж інших великих режисерів, цю премію має Інгмар Бергман.

Інтелектуальні комедії Вуді Аллена

Дощовий день у Нью-Йорку

Студент Гетсбі (Тімоті Шаламе) приїжджає зі своєю дівчиною Ешлі (Ель Фаннінг) до Нью-Йорка заради романтичних вихідних. Але незаплановані події двох закоханих розділяють, адже головним героєм історії стає саме "велике яблуко" (місто Нью-Йок) з його особливою погодою, заторами, випадковими зустрічами та незвичними пригодами. У фільмі також знімалась зірка попмузики Селена Гомез.

"Дощовий день у Нью-Йорку" 2019: дивіться трейлер фільму

Ірраціональна людина

Професор філософії Ейб Лукас (Гоакін Фенікс) переживає особливу кризу середнього віку, тож він не бачить у своєму житті ні радості, ні сенсу. Але спосіб, який йому дійсно допомагає врятуватись від такої невизначеності – це пограти у Бога. Сюжет досить незвичний, але фільм варто переглянути лише бодай за неймовірну гру Емми Стоун.

"Ірраціональна людина" 2015: дивіться трейлер фільму

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Римські пригоди

Неймовірно життєві історії в одному з найромантичніших міст Європи – Римі. Тут і американський архітектор, що переживає другу молодість, і пересічний громадянин міста, який несподівано прокинувся знаменитим, і молодята з провінції, на кожного з яких чекають романтичні відкриття. і що найцікавіше – оперний постановник у відпустці, який виведе на сцену володаря особливого оперного співу – працівника похоронного бюро, який може співати лише у душі, коли його ніхто не чує!…

"Римські пригоди" 2012: дивіться трейлер фільму

Опівніч у Парижі

Романтичний Гіл (Оуен Вілсон), упевнений, що він повинен був народитись у 20-их роках минулого століття. Тож саме тоді, коли він із нареченою приїжджає у відпустку до Парижа з ним стається неймовірна пригода – він переноситься до омріяного минулого. На нього чекає зустріч з Гемінгвеєм, Пікассо, подружжям Фіцджеральд, Гертрудою Стайн, аби зрозуміти, що хоче залишитися там назавжди… У фільмі також знялась зірка французького кіно Маріон Котіяр.

"Опівніч у Парижі" 2011: дивіться трейлер фільму

Магія місячного сяйва

Видатний ілюзіоніст Стенлі Кроуфорд (Колін Ферт) приїжджає на прохання друга для того, щоб викрити юну шарлатанку Софі (і знову Емма Стоун), яка запевняє, що вона вправно вміє викликати духів померлих.

"Магія місячного сяйва" 2014: дивіться трейлер фільму