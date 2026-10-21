Страсти, измены и тайны прошлого: 4 исторических фильма для осенних вечеров

Роскошные платья, запретные чувства, борьба за справедливость и опасные испытания на фоне исторических событий. Мы подобрали четыре фильма, которые перенесут вас в прошлые века и помогут выбрать кино для осеннего вечера.

Осенью хочется найти фильм, в котором можно забыться на несколько часов. Особенно если это история с атмосферными декорациями, сложными персонажами и событиями, которые заставляют переживать за героев до последней минуты. 24 Канал собрал четыре разные истории – о соперничестве при королевском дворе, женских мечтах, поиске справедливости и опасной миссии во время войны. Каждая из них имеет свой характер и предлагает взглянуть на прошлое под необычным углом.

"Фаворитка" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,5

В королевском дворце можно иметь роскошные покои, дорогие платья и титул, но все это не гарантирует самого главного – благосклонности королевы. В фильме "Фаворитка" две женщины соперничают за особое место рядом с монархиней, и каждая готова пойти дальше, чем кажется на первый взгляд.

События разворачиваются в Англии XVIII века. Королева Анна в значительной степени полагается на свою близкую подругу Сару, которая влияет не только на ее личную жизнь, но и на государственные дела. Но когда при дворе появляется новая соперница, привычный порядок начинает рушиться.

"Фаворитка": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересно, что королева Анна – не вымышленный персонаж. Она действительно правила Англией в начале XVIII века, а ее близкие отношения с Сарой Черчилль давно привлекают внимание историков. Фильм режиссера Йоргоса Лантимоса не превращает эту историю в традиционную романтическую мелодраму: здесь есть черный юмор, манипуляции и героини, чьи истинные намерения не всегда очевидны. Картина получила десять номинаций на премию "Оскар".

"Маленькие женщины" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,7

Представьте, что вы – талантливая писательница в эпоху, когда от женщины в первую очередь ожидают удачного брака. Именно перед таким выбором оказывается Джо Марч – героиня фильма "Маленькие женщины", которая мечтает зарабатывать своим творчеством и не хочет отказываться от независимости ради чужих ожиданий.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер фильма онлайн

Джо растет в семье, где у четырех сестер совершенно разные характеры и планы на будущее. Одна стремится к спокойной семейной жизни, другая хочет признания и благосостояния, а Джо пытается доказать, что женщина может сама определять свою судьбу. Им приходится взрослеть, переживать потери, ссориться и мириться. И чем старше они становятся, тем очевиднее, что путь к счастью для каждой будет разным.

В основе этой истории лежит роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, опубликованный в XIX веке. Ее героини стали узнаваемыми благодаря стремлению самостоятельно строить свою жизнь, а экранизация режиссера Греты Гервиг вернула эту тему на большой экран. В фильме снялись Сирша Ронан, Флоренс Пью и Эмма Уотсон. Лента получила шесть номинаций на "Оскар", а награду завоевала художница по костюмам Жаклин Дюрран. Это вариант для тех, кому ближе истории о семье, взрослении и праве не соответствовать чужим ожиданиям.

"Последняя дуэль" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,3

В средневековой Франции обвинение в преступлении могло привести к необычному суду – поединку, в котором победа считалась доказательством Божьей благосклонности. Именно на такой исторической традиции построена "Последняя дуэль", но в центре фильма не рыцарская слава, а история женщины, которая осмелилась выступить против влиятельного мужчины.

Маргарита де Карруж обвиняет Жака Ле Гри в насилии. Ее муж Жан встает на ее сторону и требует справедливости, хотя огласка угрожает репутации всей семьи. В обществе, где мужчины обладают гораздо большей властью, слова Маргариты вызывают сомнения, а исход дела может определить ее дальнейшую жизнь.

"Последняя дуэль": смотрите трейлер фильма онлайн

Режиссер Ридли Скотт рассказывает эту историю с точки зрения трех главных персонажей. И каждый раз знакомые события обретают новые детали: герои по-разному помнят то, что произошло, и каждый считает свою версию правдивой. Это историческая драма не столько о рыцарских обычаях, сколько о том, кому общество готово верить и какой ценой женщине приходится отстаивать свои слова.

"1917" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,2

Представьте, что вам нужно пройти через вражескую территорию, чтобы спасти сотни солдат. Телефонов нет, связь ненадежная, а сообщение, которое вы несете, может изменить ход сражения. Такую задачу получают двое молодых британских военных в фильме "1917".

События происходят во время Первой мировой войны. Солдатам предстоит добраться до другого подразделения и предупредить его об опасности. На пути – заброшенные окопы, разрушенные поселения и территории, где любое неосторожное движение может стать последним. Времени почти нет, а от успеха миссии зависят жизни многих людей.

"1917": смотрите трейлер фильма онлайн

Режиссер Сэм Мендес частично черпал вдохновение в рассказах своего деда Альфреда Мендеса, который служил в британской армии во время Первой мировой войны. Еще одна особенность фильма – визуальное решение, благодаря которому создается впечатление, будто камера почти непрерывно движется за героями. "1917" получил десять номинаций на "Оскар" и завоевал три награды, в том числе за операторскую работу.

А если вам по душе истории, в которых герои вынуждены столкнуться с темными страницами собственной жизни, обратите внимание на нашу следующую подборку. Напряженные фильмы, в которых прошлое героев оказалось сплошным ужасом – это истории, от которых сложно оторваться до финальных титров.