Восени хочеться знайти фільм, у якому можна загубитися на кілька годин. Особливо якщо це історія з атмосферними декораціями, складними персонажами й подіями, які змушують переживати за героїв до останньої хвилини. 24 Канал зібрав чотири різні історії – про суперництво при королівському дворі, жіночі мрії, пошук справедливості й небезпечну місію під час війни. Кожна з них має власний характер і пропонує поглянути на минуле під незвичним кутом.

"Фаворитка" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,5

У королівському палаці можна мати розкішні покої, дорогі сукні й титул, але все це не гарантує найголовнішого – прихильності королеви. У фільмі "Фаворитка" дві жінки змагаються за особливе місце поруч із монархинею, і кожна готова піти далі, ніж здається на перший погляд.

Події розгортаються в Англії XVIII століття. Королева Анна значною мірою покладається на свою близьку подругу Сару, яка впливає не лише на її особисте життя, а й на державні справи. Та коли при дворі з'являється нова суперниця, звичний порядок починає руйнуватися.

"Фаворитка": дивіться трейлер фільму онлайн

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Цікаво, що королева Анна – не вигаданий персонаж. Вона справді правила Англією на початку XVIII століття, а її близькі стосунки із Сарою Черчилль давно привертають увагу істориків. Фільм режисера Йоргоса Лантімоса не перетворює цю історію на традиційну романтичну мелодраму: тут є чорний гумор, маніпуляції та героїні, чиї справжні наміри не завжди очевидні. Стрічка отримала десять номінацій на премію "Оскар".

"Маленькі жінки" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,7

Уявіть, що ви талановита письменниця в часи, коли від жінки передусім очікують вдалого шлюбу. Саме перед таким вибором опиняється Джо Марч – героїня фільму "Маленькі жінки", яка мріє заробляти власною творчістю й не хоче відмовлятися від незалежності заради чужих очікувань.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер фільму онлайн

Джо росте в родині, де чотири сестри мають зовсім різні характери й плани на майбутнє. Одна прагне спокійного сімейного життя, інша хоче визнання й достатку, а Джо намагається довести, що жінка може сама визначати свою долю. Їм доводиться дорослішати, переживати втрати, сваритися й миритися. І що старшими вони стають, то очевидніше, що шлях до щастя для кожної буде різним.

За цією історією стоїть роман американської письменниці Луїзи Мей Олкотт, опублікований у XIX столітті. Його героїні стали впізнаваними завдяки прагненню самостійно будувати своє життя, а екранізація режисерки Ґрети Ґервіґ повернула цю тему на великий екран. У фільмі зіграли Сірша Ронан, Флоренс П'ю та Емма Вотсон. Стрічка отримала шість номінацій на "Оскар", а нагороду здобула художниця з костюмів Жаклін Дюрран. Це варіант для тих, кому ближчі історії про родину, дорослішання та право не відповідати чужим очікуванням.

"Остання дуель" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,3

У середньовічній Франції звинувачення у злочині могло призвести до незвичайного суду – поєдинку, в якому перемога вважалася доказом Божої прихильності. Саме на такій історичній традиції побудована "Остання дуель", але в центрі фільму не лицарська слава, а історія жінки, яка наважилася виступити проти впливового чоловіка.

Маргарита де Карруж звинувачує Жака Ле Ґрі в насильстві. Її чоловік Жан стає на її бік і вимагає справедливості, хоча розголос загрожує репутації всієї родини. У суспільстві, де чоловіки мають значно більше влади, слова Маргарити ставлять під сумнів, а результат справи може визначити її подальше життя.

"Остання дуель": дивіться трейлер фільму онлайн

Режисер Рідлі Скотт розповідає цю історію з погляду трьох головних персонажів. І щоразу знайомі події набувають нових деталей: герої по-різному пам'ятають те, що сталося, і кожен вважає власну версію правдивою. Це історична драма не стільки про лицарські звичаї, скільки про те, кому суспільство готове вірити та якою ціною жінці доводиться відстоювати власні слова.

"1917" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,2

Уявіть, що вам потрібно пройти крізь ворожу територію, щоб урятувати сотні солдатів. Телефонів немає, зв'язок ненадійний, а повідомлення, яке ви несете, може змінити хід бою. Саме таке завдання отримують двоє молодих британських військових у фільмі "1917".

Події відбуваються під час Першої світової війни. Солдати мають дістатися до іншого підрозділу й попередити його про небезпеку. На шляху – покинуті окопи, зруйновані поселення та території, де будь-який необережний рух може стати останнім. Часу майже немає, а від успіху місії залежать життя багатьох людей.

"1917": дивіться трейлер фільму онлайн

Режисер Сем Мендес частково надихався розповідями свого діда Альфреда Мендеса, який служив у британській армії під час Першої світової війни. Ще одна особливість фільму – візуальне рішення, завдяки якому здається, ніби камера майже безперервно рухається за героями. "1917" отримав десять номінацій на "Оскар" і здобув три нагороди, зокрема за операторську роботу.

А якщо вам до душі історії, у яких герої змушені зіткнутися з темними сторінками власного життя, зверніть увагу на нашу наступну добірку. Напружені фільми, у яких минуле героїв виявилося суцільним жахом, – це історії, від яких складно відірватися до фінальних титрів.