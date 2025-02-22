24 Канал подготовил подборку увлекательных исторических сериалов, которые точно понравятся. Эти ленты удачно сочетают историческую правдивость с интересными сюжетами, глубокими персонажами и яркими костюмами.

Не пропустите 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев за последнее время

"Корона" (2016-2023)

После смерти своего отца молодая королева Елизавета II неожиданно восходит на престол. Девушка учится управлять страной, преодолевая политические вызовы, личные драмы и испытания королевской семьи. Зрители становятся свидетелями напряженных отношений с премьер-министром и скандальных ситуаций, угрожающих имиджу королевы. Впрочем, можно ли быть хорошим монархом и одновременно счастливым человеком?

"Корона": смотрите трейлер сериала онлайн

"Викинги" (2013-2020)

Викинг Рагнар Лодброк живет в поселке и мечтает о больших морских походах. Когда он решает совершить опасное путешествие в неизвестные земли, его жизнь меняется навсегда. Постоянные битвы, интриги и поиски настоящей славы сопровождают путь Рагнара. Борьба за власть становится еще более ожесточенной после того, как к ней присоединяются родные Лодброка.

"Викинги": смотрите трейлер сериала онлайн

"Чернобыль" (2019)

В центре сюжета – история аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века. Взрыв на четвертом энергоблоке изменил судьбы как обычных работников станции, так и чиновников, которые пытались скрыть масштабы трагедии. Зрители могут наблюдать за героическими усилиями ликвидаторов, которые спасали мир от еще большей катастрофы, а также жуткими последствиями радиационного загрязнения.

"Чернобыль": смотрите трейлер сериала онлайн

Выбирайте ленту из перечня и окунитесь в мир исторических сериалов. Наслаждайтесь просмотром!