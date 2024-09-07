5 лучших экранных пар, химия между которыми зашкаливает
Порой экранные пары настолько гармонично дополняют друг друга, что создается впечатление, будто отношения между актерами выходят за пределы сценария. Они способны пробудить в зрителях целую гамму эмоций – от страсти и романтики до глубокого сопереживания.
Кино 24 расскажет о дуэтах в кино, которые покорили сердца миллионов и стали иконами кинематографических романов. Даже если актеры не находили общего языка в жизни, перед камерой они вживались в роли на все сто процентов.
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Лиззи и Дарси – "Гордость и предубеждение"
Каждый раз, когда Кира Найтли и Мэттью Макфедьен появлялись на одном экране, химия между ними просто поражала. Зрителей захватили взгляды персонажей, танцы и напряжение, что возникало в моменты трудностей.
Лучшие экранные пары / Кадр из фильма
Гомес и Мортиша – "Семейка Аддамсов"
В сети до сих пор называют супругов Аддамсов одной из лучших семейных пар в кино. Актеры Анжелика Хьюстон и Рауль Хулия идеально подходили как на роли своих персонажей, так и друг другу – словно частицы пазла.
Лучшие экранные пары / Кадр из фильма
Кейт и виконт Энтони – "Бриджертоны"
От врагов до любовников - что может быть лучше в любовной линии. От Симоны Эшли и Джонатана Бейли трудно отвести взгляд. Их дуэт просто взрывной: во время ссор из глаз летят искры, а в момент, когда чувства берут верх, химия между актерами поражает.
Лучшие экранные пары / Кадр из сериала
Элли и Ной – "Дневник памяти"
Трогательная история этого фильма вызывает эмоции у каждого зрителя. Интересно, что сначала Райан Рейнольдс не мог сойтись с партнершей Рэйчел Мак-Адамс. Но в конце концов актерам удалось найти общий язык и поразить химией.
Лучшие экранные пары / Кадр из фильма
Скарлетт и Ретт – "Унесенные ветром"
Культовый фильм о драматических и бурных отношениях главных героев в период гражданской войны заставляет плакать, любить и волноваться вместе с персонажами.