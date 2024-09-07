Кино 24 расскажет о дуэтах в кино, которые покорили сердца миллионов и стали иконами кинематографических романов. Даже если актеры не находили общего языка в жизни, перед камерой они вживались в роли на все сто процентов.

Интересно Создают особую атмосферу: 5 легендарных фильмов, которые мы обожаем пересматривать каждую осень

Лиззи и Дарси – "Гордость и предубеждение"

Каждый раз, когда Кира Найтли и Мэттью Макфедьен появлялись на одном экране, химия между ними просто поражала. Зрителей захватили взгляды персонажей, танцы и напряжение, что возникало в моменты трудностей.



Лучшие экранные пары / Кадр из фильма

Гомес и Мортиша – "Семейка Аддамсов"

В сети до сих пор называют супругов Аддамсов одной из лучших семейных пар в кино. Актеры Анжелика Хьюстон и Рауль Хулия идеально подходили как на роли своих персонажей, так и друг другу – словно частицы пазла.



Лучшие экранные пары / Кадр из фильма

Кейт и виконт Энтони – "Бриджертоны"

От врагов до любовников - что может быть лучше в любовной линии. От Симоны Эшли и Джонатана Бейли трудно отвести взгляд. Их дуэт просто взрывной: во время ссор из глаз летят искры, а в момент, когда чувства берут верх, химия между актерами поражает.



Лучшие экранные пары / Кадр из сериала

Элли и Ной – "Дневник памяти"

Трогательная история этого фильма вызывает эмоции у каждого зрителя. Интересно, что сначала Райан Рейнольдс не мог сойтись с партнершей Рэйчел Мак-Адамс. Но в конце концов актерам удалось найти общий язык и поразить химией.



Лучшие экранные пары / Кадр из фильма

Скарлетт и Ретт – "Унесенные ветром"

Культовый фильм о драматических и бурных отношениях главных героев в период гражданской войны заставляет плакать, любить и волноваться вместе с персонажами.



Лучшие экранные пары / Кадр из фильма