Согревают сердце: 5 лучших фильмов, которые возвращают веру в добро

В мире, полном вызовов и проблем, иногда хочется напомнить себе, что добро существует. Кино имеет уникальную силу согревать сердце и дарить веру своим ценителям в худшие времена.

Некоторые ленты доказывают зрителям, что человечность и сострадание могут изменить мир. Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов, которые напоминают, что добро всегда побеждает.

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"Форрест Гамп" (1994)

Форрест Гамп – добрый человек с низким IQ, но большим сердцем. Его жизнь состоит из невероятных приключений: он становится звездой футбола, воюет во Вьетнаме, основывает успешный бизнес и даже влияет на ключевые события в истории США. Несмотря на все достижения, Форрест остается преданным своей подруге Дженни, в которую влюблен еще с детства.

"Форрест Гамп": смотрите трейлер фильма онлайн

"Чудо" (2017)

Маленький мальчик Август страдает от редкой болезни. Заболевание сильно изменило его внешность, поэтому герою пришлось сначала учиться дома. Однажды мама решает отправить мальчика в школу. Хотя дети и могут быть жестокими, Август будет пытаться адаптироваться к изменениям и найти новых друзей.

"Чудо": смотрите трейлер фильма онлайн

"Зеленая книга" (2018)

Этот фильм основан на реальных событиях, связанных с жизнью американского пианиста Дона Ширли. Мужчина собирается в путешествие по южным штатам США, поэтому срочно ищет водителя. На эту должность соглашается Тони, который хочет заработать большой гонорар. Однако герои еще не знают, что это путешествие заставит их посмотреть на жизнь другими глазами.

"Зеленая книга": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вам нравятся эмоциональные фильмы, заставляющие почувствовать боль и надежду, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.

"1+1" (2011)

Состоятельный аристократ Филипп пострадал в результате несчастного случая – теперь он прикован к постели, потому что его тело парализовало. Мужчина ищет помощника, который бы за ним ухаживал. Однажды в дом приходит молодой парень Дрисс, который только вышел из тюрьмы. Однако Филипп неожиданно берет его на работу, хоть он совсем не похож на аристократов, с которым богач привык иметь дело.

"1+1": смотрите трейлер фильма онлайн

"Побег из Шоушенка" (1994)

Банковского работника Энди несправедливо приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. Так, главный герой оказывается в суровой тюрьме Шоушенк, где царят жестокость и безнадежность. Несмотря на тяжелые условия жизни, Энди не теряет духа. Ему даже удается втереться в доверие к администрации тюрьмы и найти настоящего друга.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер фильма онлайн