Современный кинематограф неоднократно обращался к этой теме, освещая глубокие и эмоциональные истории о том, как человек меняется после трагедии. Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов, которые помогают двигаться дальше после потери.

Интересно 3 культовые триллеры, которые под силу только самым смелым киноманам

"Милые кости" (2009)

В центре сюжета – события, происходящие в небольшом городе, в штате Пенсильвания. Однажды 14-летнюю Сюзи жестоко убивает сосед. Однако душа девочки застревает между миром живых и мертвых, поэтому ей приходится наблюдать за тем, как ее семья пытается оправиться от потери, пока убийца остается безнаказанным. Сюзи хочет помочь родным, но в то же время должна отпустить свое прошлое, чтобы обрести покой.

"Милые кости": смотрите трейлер фильм онлайн

"7 жизней" (2008)

Бен Томас живет с глубоким чувством вины из-за трагедии, которую он вызвал в прошлом. Герой хочет искупить вину, поэтому решает помочь семи людям, которые нуждаются в спасении. Впрочем, план Бена неожиданно меняется, когда мужчина влюбляется в женщину, состояние которой резко ухудшается.

"7 жизней": смотрите трейлер фильма онлайн

Обратите внимание! Если вы любите захватывающие фильмы, снятые на основе реальных событий, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.

"Манчестер у моря" (2016)

После смерти брата Ли Чендлер возвращается в родной городок Манчестер у моря. Мужчине приходится взять опеку над племянником, хотя он сам еще не оправился от собственной страшной трагедии. Проводя больше времени с мальчиком, Ли начинает строить с ним эмоциональную связь, которая может излечить душевные раны.

"Манчестер у моря": смотрите трейлер фильма онлайн