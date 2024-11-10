5 лучших комедий 2000-х годов, которые быстро поднимут настроение

Если вам нужно найти способ расслабиться и развлечься после напряженного дня, комедии станут идеальным выбором для приятного проведения вечера. Они подарят только хорошее настроение и положительные эмоции.

24 канал подготовил подборку лучших комедий 2000-х, которые развеселят каждого. Эти ленты полны забавных ситуаций, поэтому не позволят вам заскучать.

Не пропустите 3 новых фильма на Netflix, которые оторвут от тревожных мыслей

"Знакомство с родителями"

Грег Факер, работник медицинской клиники, в течение длительного времени встречается с девушкой, по имени Пэм. Мужчина планирует ей сделать предложение и познакомиться с ее родителями. Однако по дороге к дому девушки происходит беда – авиакомпания потеряла чемодан Грега и вернула ему чужой. Впрочем, на этом трудности только начинаются. Прибыв в дом Пэм, Факер портит ухоженную поляну, сжигает беседку и обнаруживает у себя в кармане марихуану. Такая катастрофа провоцирует недопонимания между Грегом и отцом его девушки.

"Знакомство с родителями": смотрите трейлер онлайн

"Всегда говори "Да"

В центре сюжета – Карл Аллен, который погрузился в серые будни. Хотя мужчина и работает в творческой сфере, он чувствует как его мотивация и энергия исчезают. Герою не хочется видеться с друзьями, из-за чего те начинают волноваться. Впрочем, Карл получает предложение пойти на один семинар, на что неожиданно соглашается. Там Аллен понимает, что изменить свою жизнь можно достаточно легко – стоит лишь отвечать "да" на все вопросы. После этого мероприятия мужчина решает соглашаться на все предложения, что станет началом нового для него приключения.

"Всегда говори "Да": смотрите трейлер онлайн

"Клик: С пультом по жизни"

Архитектор Майкл всегда ставил карьеру на первое место, поэтому почти не обращал внимания на жену и детей. Однажды он покупает пульт удаленного управления, который имеет магическую силу – путешествие во времени. Майкл начинает активно пользоваться устройством, пока то не выходит из строя. Теперь пульт самостоятельно управляет собственными функциями, не позволяя Майклу вмешаться.

"Клик: С пультом по жизни": смотрите трейлер онлайн

"Мальчишник в Вегасе"

Сюжет фильма разворачивается вокруг лучших друзей, которые прибывают на мальчишник в Лас-Вегасе. Ребята настолько хорошо повеселились, что на следующее утро проснулись в довольно странной ситуации. У одного из них отсутствует зуб, в шкафу сидит чей-то ребенок, а в ванной комнате появился настоящий тигр. В то же время исчез жених, с которым невозможно связаться, что только добавляет хаоса и путаницы. Теперь ребятам стоит восстановить цепочку вчерашних событий и разобраться с последствиями прошедшей ночи в Вегасе.

"Мальчишник в Вегасе": смотрите трейлер онлайн

"Девять ярдов"

Дантист Николас Озерански устал от рутинной жизни: скучной работы, долгов, налогов и жены. Жизнь мужчины меняется, когда рядом поселяется загадочный сосед, который очень похож на криминального авторитета. Оказывается, это известный убийца, по имени Джимми Тадески, который присвоил миллионное состояние своего босса. Неосознанно Николас оказывается в эпицентре криминального мира и влюбляется в жену соседа. К чему приведут подобные действия главного героя?

"Девять ярдов": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы подарят только заряд позитива и радости. Поэтому смело выбирайте ленту из перечня и окунитесь в мир счастья и смеха.