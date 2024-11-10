24 канал підготував добірку найкращих комедій 2000-х, які розвеселять кожного. Ці стрічки сповнені кумедних ситуацій, тому не дозволять вам занудьгувати.

Не пропустіть 3 нові фільми на Netflix, які відірвуть від тривожних думок

"Знайомство з батьками"

Грег Факер, працівник медичної клініки, протягом тривалого часу зустрічається з дівчиною, на ім'я Пем. Чоловік планує їй освідчитися та познайомитися з її батьками. Однак дорогою до будинку дівчини стається біда – авіакомпанія загубила валізу Грега й повернула йому чужу. Втім, на цьому труднощі лише починаються. Прибувши до оселі Пем, Факер псує доглянуту галявину, спалює альтанку та виявляє у себе в кишені марихуану. Така катастрофа провокує непорозуміння між Грегом і батьком його дівчини.

"Знайомство з батьками": дивіться трейлер онлайн

"Завжди кажи "Так"

У центрі сюжету – Карл Аллен, який занурився у сірі будні. Хоч чоловік і працює у творчій сфері, він відчуває як його мотивація та енергія зникають. Герою не хочеться бачитися з друзями, через що ті починають хвилюватися. Втім, Карл отримує пропозицію піти на один семінар, на що несподівано погоджується. Там Аллен розуміє, що змінити своє життя можна досить легко – варто лише відповідати "так" на всі питання. Після цього заходу чоловік вирішує погоджуватися на всі пропозиції, що стане початком нової для нього пригоди.

"Завжди кажи "Так": дивіться трейлер онлайн

"Клік: З пультом по життю"

Архітектор Майкл завжди ставив кар'єру на перше місце, тому майже не звертав уваги на дружину й дітей. Одного дня він купує пульт віддаленого управління, який має магічну силу – подорож у часі. Майкл починає активно користуватися пристроєм, поки той не виходить з ладу. Тепер пульт самостійно керує власними функціями, не дозволяючи Майклу втрутитися.

"Клік: З пультом по життю": дивіться трейлер онлайн

"Похмілля у Вегасі"

Сюжет фільму розгортається навколо найкращих друзів, які прибувають на парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі. Хлопці настільки гарно повеселилися, що наступного ранку прокинулися в доволі дивній ситуації. В одного з них відсутній зуб, у шафі сидить чиясь дитина, а у ванній кімнаті з'явився справжній тигр. Водночас зник наречений, з яким неможливо зв'язатися, що лише додає хаосу і плутанини. Тепер хлопцям варто відновити ланцюжок вчорашніх подій і розібратися з наслідками минулої ночі у Вегасі.

"Похмілля у Вегасі": дивіться трейлер онлайн

"Дев'ять ярдів"

Дантист Ніколас Озеранські втомився від рутинного життя: нудної роботи, боргів, податків та дружини. Життя чоловіка змінюється, коли поряд оселяється загадковий сусід, який дуже схожий на кримінального авторитета. Виявляється, це відомий вбивця, на ім'я Джиммі Тадескі, який привласнив мільйонні статки свого боса. Несвідомо Ніколас опиняється в епіцентрі кримінального світу та закохується в дружину сусіда. До чого призведуть подібні дії головного героя?

"Дев'ять ярдів": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми подарують лише заряд позитиву та радості. Тому сміливо обирайте стрічку з переліку й пориньте у світ щастя й сміху.