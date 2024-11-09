24 канал підготував добірку нових фільмів, які допоможуть забути про тривожні думки. Ці стрічки подарують лише позитивні емоції та не дозволять негативу знову повернутися у ваше життя.

Не пропустіть Швидко піднімуть настрій: 3 комедійні українські серіали, які варто подивитися ввечері

"Забери мене на Місяць"

Планується посадка космічного корабля "Аполлон-11" на Місяць. NASA не хоче зазнати невдачі, тому вирішує врятувати свою репутацію за допомогою талановитої маркетологині Келлі Джонс. Дівчина отримує завдання – зняти відео про фейкову висадку космічного корабля та зберігати це в секреті. Місія занадто важлива для маркетологині, тому вона розпочинає свою роботу. Однак героїня ще не знає, що знайомство з керівником місячної місії Коулом Девісом може призвести до краху всього плану.

"Забери мене на Місяць": дивіться трейлер онлайн

"Палкий сніговик"

Кілька років тому Кетрін втратила свого чоловіка, тому тепер живе сама. Вбита горем вдова одного дня несподівано стає свідком дива – сніговик ожив у неї на очах і постав у вигляді привабливого молодого хлопця. Його поява буквально врятувала жінку від негативних думок і нещастя. Кетрін закохалася у сніговика й відчуває дуже теплі й ніжні почуття до нього. Її життя знову має сенс, але сніг має властивість танути.

"Палкий сніговик": дивіться трейлер онлайн

"Щастя – це…"

Успішна підприємиця Принцес скоро святкуватиме ювілей – 40 років. Напередодні жінка дізналася, що її ексчоловік знайшов нову кохану, тому тепер головна героїня вбита горем. Принцес мріє про спокійне сімейне свято, на яке завітають лише найближчі. Втім, її найкраща подруга вже має грандіозні плани на цей день. Великий сюрприз перевертає життя Принцес з ніг на голову, а непередбачувані події починають її переслідувати. Вечірка виявилася незабутньою не тільки для іменинниці, але й для усіх присутніх. Тепер героям доведеться розв'язати всі конфлікти та з'ясувати стосунки одне з одним.

"Щастя – це…": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми розповідають про несподівані знайомства та справжнє кохання. Вони стануть ідеальним варіантом проведення вечора й не дозволять думати про погане.