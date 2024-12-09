Лучшие в своем жанре: 7 самых смешных комедий 2024 года

Комедия – жанр, который всегда привлекал зрителей. Однако для удачного смешного фильма должно сочетаться несколько важных деталей: интересный сюжет, действительно хорошие шутки, каст талантливых актеров. Именно это киноманы могли наблюдать во многих комедиях 2024 года.

24 Канал подготовил подборку лучших комедийных фильмов, вышедших в 2024 году и доказали, что этот жанр не просто живой – он расцветает. От анимационных лент до боевиков – это кино напоминает, почему комедия до сих пор важна.

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"Я не киллер"

Главный герой фильма – офицер полиции Гэри, который работает под прикрытием. Он представляется убийцей, чтобы задерживать преступников, которые его нанимают. На пути его нового расследования становится женщина, которая нанимает Гэри убить ее мужа.

"Я не киллер": смотрите трейлер онлайн

"Каскадеры"

Звезда боевиков Том Райдер загадочно исчезает. На его поиски отправляется его каскадер Кольт. Он обнаруживает, что актер попал в серьезную опасную ситуацию.

"Каскадеры": смотрите трейлер онлайн

"Дэдпул и Росомаха"

Фильм показывает мир Дэдпула, что оказывается на грани уничтожения. Он находит в мультивселенной альтернативного Росомаху со стремлением спасти тех, кто ему дорог. Однако оба персонажа проваливаются в Пустоту, где проходят испытания на прочность. Здесь много дерзких шуток, ставших изюминкой ленты.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

"Бедные-несчастные"

Это история о молодой женщине Белле, которая стала научным экспериментом. Она возвращается к жизни благодаря трансплантации органов и учится заново познавать себя и смех. Это серьезная картина в жанре стимпанка, где много черного юмора.

"Бедные-несчастные": смотрите трейлер онлайн

"Претенденты"

Этот фильм рекламировали как спортивную романтическую драму, однако в ней много комедийных элементов. Главные герои сливаются в бурном любовном треугольнике, где двое мужчин-теннисистов борются за звездную тренершу.

"Претенденты": смотрите трейлер онлайн

"Панда Кунг-Фу 4"

Анимационный фильм продолжает рассказывать историю великой панды По, который становится Воином Дракона и мастером кунг-фу. Теперь По должен выбрать себе преемника, чтобы стать духовным лидером Долины Мира. Здесь ему придется встретиться с новым врагом. Для детей здесь множество забавных шуток, а для взрослых – глубокие смыслы.

"Панда Кунг-Фу 4": смотрите трейлер онлайн

"Диди"

События фильма происходят в августе 2008 году, накануне начала обучения. 13-летний тайваньско-американский мальчик узнает обо всем том, чего ему не дала семья: как кататься на скейтборде, флиртовать и любить маму.

"Диди": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы способны поднять настроение, развеселить и помочь забыть о проблемах. Выбирайте тот вариант, что понравился вам больше всего и наслаждайтесь юмором и качественным кино