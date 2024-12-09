24 Канал підготував добірку найкращих комедійних фільмів, що вийшли у 2024 році та довели, що цей жанр не просто живий – він розквітає. Від анімаційних стрічок до бойовиків – це кіно нагадує, чому комедія досі важлива.

До слова Можна подивитись за декілька днів: 3 найкращі українські серіали, які мають лише один сезон

"Найманий вбивця"

Головний герой фільму – офіцер поліції Гері, який працює під прикриттям. Він представляється вбивцею, щоб затримувати злочинців, які його наймають. На шляху його нового розслідування стає жінка, яка наймає Гері вбити її чоловіка.

"Найманий вбивця": дивіться трейлер онлайн

"Каскадер"

Зірка бойовиків Том Райдер загадково зникає. На його пошуки вирушає його каскадер Кольт. Він виявляє, що актор потрапив у серйозну небезпечну ситуацію.

"Каскадер": дивіться трейлер онлайн

"Дедпул і Росомаха"

Фільм показує світ Дедпула, що опиняється на межі знищення. Він знаходить у мультивсесвіті альтернативного Росомаху з прагненням врятувати тих, хто йому дорогий. Однак обоє персонажів провалюються в Порожнечу, де проходять випробування на міцність. Тут багато зухвалих жартів, що стали родзинкою стрічки.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

"Бідолашні створіння"

Це історія про молоду жінку Беллу, яка стала науковим експериментом. Вона повертається до життя завдяки трансплантації органів і вчиться заново пізнавати себе і сміх. Це серйозна картина у жанрі стимпанку, де багато чорного гумору.

"Бідолашні створіння": дивіться трейлер онлайн

"Суперники"

Цей фільм рекламували як спортивну романтичну драму, однак у ній багато комедійних елементів. Головні герої зливаються у бурхливому любовному трикутнику, де двоє чоловіків-тенісистів борються за зіркову тренерку.

"Суперники": дивіться трейлер онлайн

"Панда Кунг-Фу 4"

Анімаційний фільм продовжує розповідати історію великої панди По, який стає Воїном Дракона і майстром кунг-фу. Тепер По повинен обрати собі наступника, щоб стати духовним лідером Долини Миру. Тут йому доведеться зустрітися з новим ворогом. Для дітей тут безліч кумедних жартів, а для дорослих – глибокі сенси.

"Панда Кунг-Фу 4": дивіться трейлер онлайн

"Діді"

Події фільму відбуваються у серпні 2008 році, напередодні початку навчання. 13-річний тайвансько-американський хлопчик дізнається про все те, чого йому не дала сім'я: як кататися на скейтборді, фліртувати та любити маму.

"Діді": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми здатні підняти настрій, розвеселити та допомогти забути про проблеми. Обирайте той варіант, що сподобався вам найбільше та насолоджуйтесь гумором і якісним кіно