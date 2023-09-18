IGN, влиятельный ресурс для геймеров и киноманов, составил рейтинг лучших комедий всех времен. Рассмотрим этот список и посмотрим почему эти фильмы стали настоящей классикой жанра.

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10 лучших комедий всех времен по версии IGN

"Доктор Стрейнджлав или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу" (1964) – черная комедия, выпущенная в 1964 году. В ней сатирически высмеивается тема ядерной войны.

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"Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975 год) – британский комедийный фильм, созданный участниками комической группы Монти Пайтон. На 15 августа 2021 года этот фильм занимал 132-ю позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

"Аэроплан!" (1980 год) – американская сатирическая кинокомедия, вышедшая на экраны в 1980 году. Фильм является пародией на экранизацию повести Артура Гейли под названием "Взлетная полоса нуль-восемь".

"Аэроплан!": смотрите трейлер фильма онлайн

"Остин Паверс: Международный тайный агент" (1997 год) – американский комедийный фильм. Сценарий фильма написал Джей Роуч и Майк Майерс и был задуман как пародия на фильмы о британских супершпионах из серии о Джеймсе Бонде.

"Горячее американское лето" (2001 год) – американская сатирическая комедия 2001 года о последних днях каникул, когда на летний лагерь должны упасть обломки космической станции.

"Великий Лебовски" (1998 год) – культовый фильм, созданный братьями Коэнами и представленный зрителям в 1998 году. После этого фильма возникло новое религиозное учение, известное как дудаизм.

"Великий Лебовски": смотрите трейлер фильма онлайн

"Молодой Франкенштейн" (1974 год) – о молодом докторе Фредерике Франкентшейне, внуке Викторе Франкенштейне, который очень стесняется своих родственных связей.

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"Телеведущий: Легенда о Роне Борганде" (2004 год) – американская комедия режиссера Адама МакКея, вышедшая в 2004 году. В главных ролях Уилл Ферелл и Пол Радд.

"В поисках галактики" (1999 год) – научно-фантастическая приключенческая кинокомедия, ставшая лауреатом премии Хьюго в номинации "Лучшая драматическая постановка".

"Это – Spіnal Tap" (1983 год) – фильмы о вымышленной хэви-метал-группе Spinal Tap, которую характеризуют как "одну из самых громких групп Англии".

"Это – Spіnal Tap": смотрите трейлер фильма онлайн