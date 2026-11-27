24 Канал подготовил подборку динамичных фильмов, которые подарят заряд позитива и не дадут заскучать ни на минуту.

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"Главный герой" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,1

Добродушный банковский кассир по имени Парень каждый день проживает один и тот же сценарий: пьет любимый кофе, здоровается с прохожими и спокойно реагирует на постоянные ограбления своего банка. Однако все меняется, когда мужчина внезапно осознает, что на самом деле является лишь второстепенным героем популярной видеоигры с открытым миром. Вместо того чтобы смириться с ролью второстепенного персонажа, он решает взять судьбу в свои руки и самостоятельно переписать правила виртуальной реальности.

"Главный герой": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят картину за легкий юмор, харизму Райана Рейнольдса и яркую сатиру на современную игровую индустрию. В то же время критики отмечают, что сюжет развивается по довольно предсказуемой схеме.

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"Новокаин" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,5

Застенчивый банковский служащий Нейтан Кейн страдает редким генетическим нарушением, из-за которого он совершенно не чувствует физической боли. Эта особенность делает его повседневную жизнь сплошной зоной риска, поэтому мужчина ведет максимально осторожную и тихую жизнь. Однако когда вооруженные грабители похищают его возлюбленную, тихий офисный клерк превращается в отчаянного спасителя.

"Новокаин": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают изобретательные боевые сцены, черный юмор и убедительную игру Джека Куэйда в непривычном для него амплуа. Впрочем, часть рецензентов указывает на слабую мотивацию антагонистов и чрезмерную жестокость отдельных эпизодов.

"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,0

После громкого разрыва с Джокером Харли Квинн теряет его защиту и мгновенно становится главной мишенью для всех бандитов Готэма. Особенно активно на нее охотится влиятельный мафиози Черная Маска, стремящийся вернуть украденный бесценный бриллиант. Чтобы выжить в этом хаосе, Харли вынуждена объединить усилия с несколькими воинственными женщинами, у каждой из которых есть свои счеты с преступным миром города.

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"Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели высоко оценивают блестящую актерскую игру Марго Робби, динамичные сражения и дерзкий визуальный стиль картины. В то же время критики обращают внимание на рваный монтаж в первой половине фильма и недостаточно раскрытых второстепенных персонажей.

А если современные комедии вас больше не смешат, то у нас есть еще одна подборка забавных фильмов 90-х.