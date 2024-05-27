В материале Кино 24 смотрите список корейских дорам, которые можно посмотреть на украинском языке онлайн. Выбирайте сериал, который нравится больше всего и отправляйтесь в новое кинопутешествие уже в этот вечер.

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"Доминирующий вид"

Эксперты в течение многих лет пытаются разработать идеальную стратегию питания, которая имела бы чрезвычайные полезные свойства. Наконец, в недалеком будущем они нашли способ производства генетически модифицированного мяса, которое не содержит крови. Это, хотя и не является естественным продуктом, но изучено учеными до мельчайших деталей, поэтому его влияние на организм предсказуемо.

Компания, которая специализируется на исследованиях в области биотехнологий, активно продвигает концепцию широкого применения такого типа питания. Однако, деятельность ее ученых иногда вызывает сомнения и возмущение у общественности.

"Доминирующий вид": смотрите онлайн трейлер сериала

"Авария"

Сериал описывает события, которые разворачиваются вокруг специального отдела расследований. Основные персонажи занимаются делами, связанные с транспортом и дорогами. Автомобильные преступления не являются редкостью в современном мире, поскольку многие люди пользуются автомобилями.

Сюжет сериала ведет зрителей в мир этих лиц, которые обнаруживают невероятные факты и расследуют захватывающие дела, связанные с преступлениями на дорогах.

"Авария": смотрите онлайн трейлер сериала

"Цветок зла"

Бек Хи Сон создает впечатление идеального отца и мужа. Он является мужем детектива Ча Чжи Вон и скрывает свое темное прошлое. Когда Чжи Вон случайно раскрывает эту скрытую тайну, она решает рассмотреть историю прошлого своего мужа и открыть всю правду.

"Цветок зла": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вам по вкусу эти ленты, то точно стоит обратить внимание на сериалы "Королеве слез" и "Любовь наносит ответный удар". Смотрите трейлеры и устройте себе настоящий вечер кино с попкорном и лучшими друзьями.