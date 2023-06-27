Готовьтесь окунуться в мир увлекательных историй, запутавшихся любовных линий в сюжете и харизматичных персонажей, которые не оставят вас равнодушными этим летом. В подборке 24 Канала читайте о 5 лучших летних турецких сериалах, которые, мы уверены, вам понравятся.

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5 лучших летних турецких сериалов, которые вам понравятся

"Повсюду ты" / Her Yerde Sen

Год: 2019

Демир готовится к переезду в новый дом, но внезапно оказывается, что на его жилье претендует еще один человек – девушка по имени Селин. Оказывается, молодые люди стали жертвами мошенника – он взял деньги от обоих и сдал дом в аренду. Демир и Селин оказываются очень настойчивыми и никто не желает отступать от права жить в этом доме. Впрочем, они отправляются на работу, где оказывается, что Демир – новый руководитель компании. Теперь Селин стоит вдвойне сложной задачей.

"Повсюду ты": смотрите трейлер

"Игра судьбы" / Baht Oyunu

Год: 2021

Ада вступает в брак с албанцем Рюзгаром, искренне веря, что будет счастлива с новым любимым. Однако вскоре она узнает, что мужчина женился на ней только из-за турецкого гражданства. Более того, у Рюзгара есть роман с его коллегой. Решив любой ценой получить любовь мужа, Ада трудоустраивается в его компанию, где знакомится с волшебным Борой.

"Игра судьбы": смотрите фрагмент

"Постучись в мою дверь" / Sen Çal Kapimi

Год: 2020

Еда работает в цветочном магазине и живет со своей тетей после утраты родителей в детстве. Она учится на ландшафтном архитекторе и планирует стажироваться в Италии вместе со своим парнем Дженко. Однако ее планы рушатся, когда она теряет стипендию от Art Life, которую получали талантливые студенты. На выпускном вечере Эда встречает Серкана Болата, владельца Art Life. Они решают заключить сделку: Эда будет притворяться девушкой Серкана в течение двух месяцев, а он спонсирует ей поездку в Италию, чтобы приравнивать бывшую девушку.

"Постучись в мою дверь": смотрите трейлер

"Мистер ошибка" / Bay Yanlis

Год: 2020

Жизнерадостная Эзги мечтает обрести настоящую любовь, но она совершенно не успешна в отношениях с ребятами. Однажды девушка знакомится с Озгюром, легкомысленным владельцем бара. После того как он узнает проблемы девушки, он решает помочь ей и становится ее наставником.

"Мистер ошибка": смотрите трейлер

"Запретная любовь" / Ask-i Memnu

Год: 2008

После смерти своей любимой жены, умершей 11 лет назад, Аднан отошел от светской жизни и выбрал уединенный образ жизни в кругу своих любимых детей: дочери Нихаль и сына Бюлента. Они вместе с семьей живут в одном из самых известных особняков Стамбула, в окружении опытной полуфранцуженки няни и племянника Бехлюля. Но его спокойная и мирная жизнь внезапно меняется после знакомства с юной Бихтером. Аднан понимает, что влюбляется в молодую девушку, как в добрые старые времена своей молодости.

"Запретная любовь": смотрите трейлер