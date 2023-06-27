Кроме фильма "Короли рэпа", который мы рекомендуем посмотреть всем ценителям украинского кино этим летом, есть еще несколько наших лент последних лет, обязательных к просмотру! Смотрите трейлер, выбирайте ленту и устраивайте настоящий киновечер дома!

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Украинские фильмы, которые вы обязательно должны увидеть

"Памфир", 2022 год

Жанр: драма, криминал

Леонид, бывший контрабандист и гастарбайтер, которого все зовут Памфиром, возвращается в родную деревню на Буковину. Он хочет забыть свое прошлое, начать новую жизнь вместе с женой Еленой и сыном-тинейджером Назаром, росшим почти без отца. Но Назар попадает в плохую историю, и Памфир, чтобы рассчитаться за сына, возвращается к своему ремеслу и темному прошлому.

В фильме – яркая и разнообразная фестивальная судьба, его показали на многих международных площадках, и сегодня "Памфир" – одна из самых известных украинских картин, известных миру, попавшая в топ лучших фильмов 2023 года по версии The Guardian. Кстати, эта картина – яркий дебют в полнометражном кинорежиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

"Памфир": смотрите трейлер

"Мои мысли тихие", 2019 год

Жанр: комедия, драма

Звукорежиссер Вадим хочет заниматься музыкой и жить в Канаде. И когда он получает задание от канадского продюсера – записать голоса редких птиц Закарпатья, – понимает, что его мечта может осуществиться. По дороге к западу Вадим встречает маму, разбитную женщину-таксистку, выясняет с ней отношения и попадает во множество разных историй. Достигнет ли он своей цели – запишет птичьи голоса, или осуществит свою мечту – узнаете после просмотра фильма.

"Мои мысли тихие" можно назвать прорывным украинским фильмом, понравившимся миллионам зрителей своей камерностью и честным рассказом о жизни обычного юноши. Зрительскую любовь добавил яркий актерский дуэт Андрея Лидаговского и звезды нашего кино и театра Ирмы Витовской-Ванца.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер

"Люксембург, Люксембург", 2022 год

Жанр: трагикомедия

В небольшом городе Лубны живут двое братьев-близнецов – Николай и Василий. И хотя снаружи их легко спутать, они совсем разные: Василий – честный коп, не берущий взяток, Николай работает "в логистике" – водителем маршрутки и время от времени чем-то приторговывает. И однажды Николаю звонят из посольства Люксембурга с сообщением об отце: оказывается, тот попал в реанимацию, и скорее всего наряд выздоровеет. Но ведь отец больше двух десятков лет покинул семью – сыновья даже его не помнят! Николай решает ехать – для него это новый опыт, и кто знает, какие откроются возможности! А вот честному Василию совсем не нравится эта идея, но он все же уезжает.

"Люксембург, Люксембург" вошел в число самых успешных украинских лент с большим бокс-офисом. Режиссер получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Монте-Карло.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

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"Щедрик", 2022 год

Жанр: историческая драма

Фильм рассказывает о судьбах трех семей: украинской, польской и еврейской. Город Станислав, конец 1930-х. Территории сначала отходят советам, затем появляются новые власти Третьего Рейха. Преподаватель пения София предоставляет убежище двум девушкам, оставшимся без родителей. Но когда война заканчивается, девушки попадают в приют… Драматическая история судеб нескольких семей на фоне турбулентного периода украинской истории. Удается ли героиням сохранить свою национальную идентичность?

Фильм снят в копродукции Украины и Польши, режиссером выступила Олеся Моргунец-Исаенко, сценарий – Ксении Заставской. Фильм очень тепло восприняли зрители, потому что все вопросы, возникающие в ленте, актуальны и сейчас.

"Щедрик": смотрите трейлер

"Короли рэпа", 2021 год

Жанр: комедия, мелодрама, музыкальный

Главный герой фильма – деревенский парень Дима "Казан" – больше всего мечтает стать рэпером. Днем он гоняет на своей старенькой тачке, а вечером пишет биты на злобу дня. Его поддерживает лучший друг Женя "Арахис", также желающий стать музыкантом. А еще Котел влюблен в соседскую девушку Света, он готов почти на все, чтобы завоевать ее сердце! Когда молодому человеку предлагают легко и быстро заработать, он соглашается и… попадает в криминальную историю. Котел ищет выход и пытается соскочить, но ставки в этой игре только повышаются.

В ленте удачно соединились криминальная интрига, любовная история, яркая музыка и стильный визуальный ряд - "Королей рэпа" сравнивают с культовым фильмом "Восьмая миля" с рэп-звездой Эминемом. В фильме раздается музыка культовых исполнителей Kalush, Cepasa, KAZKA, Crechet и других. В главных ролях – Михаил Дзюба, Ирма Витовская, Антон Вельбой, Дмитрий Хомяк и т.д.

Не упустите: премьера – с 3 августа.

"Короли рэпа": смотрите трейлер