От классических экшн-лент до комедий, научно-фантастических фильмов, безумных боевиков, эпических супергеройских приключений, военных и приключенческих шедевров – в этом списке есть все. Читайте дальше, чтобы узнать, какие фильмы следует просмотреть уже сегодня.
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25 лучших экшен-фильмов по версии IGN
Первую позицию в списке занимает "Терминатор 2: Судный день" режиссера Джеймса Кэмерона. Это второй фильм из серии о Терминаторе, вышедший в 1991 году. События происходят спустя время после событий в первой части "Терминатора", когда Сара Коннор и Кайл Риз успешно изменили ход истории и дали человечеству надежду на победу в войне против машин.
"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер
Второе место занял комедийный боевик "Крепкий орешек", снятый режиссером Джоном МакТирнаном по роману Родерика Торпа "Ничто не вечно". В центре событий – полисмен по имени Джон МакКлейн, сталкивающийся с преступной бандой политических террористов. Они похищают два десятка человек, включая жену МакКлейна, и заставляют его вмешаться в смертельную борьбу. То, что началось как обычное рождественское празднование, быстро превращается в невероятное сражение, где выживание становится единственной целью.
"Крепкий орешек": смотрите трейлер
Третью позицию занял вестерн "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Это приключенческий кинофильм, снятый в 1981 году режиссером Стивеном Спилбергом. Является первой серией приключенческой кинотетралогии об археологе и искателе приключений Индиану Джонса.
"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега": смотрите трейлер
Полный список лучших экшн-фильмов:
- "Терминатор 2: Судный день";
- "Крепкий орешек";
- "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега";
- "Чужие";
- "Безумный Макс: Дорога гнева";
- "Матрица";
- "Убить Билла. Фильм 1";
- "Хищник";
- "Робокоп";
- "Миссия невозможна: Фолаут";
- "Скала";
- "Скорость";
- "Круто сваренные";
- "Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар";
- "Правдивая ложь";
- "Властелин колец: Две башни";
- "Рейд";
- "Тигр подкрадывается, дракон прячется";
- "День независимости";
- "Ип ман";
- "Казино Рояль";
- "Форсаж 5";
- "Джон Уик 4";
- "RRR";
- "Первый мститель: Вторая война".