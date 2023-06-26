Від класичних екшн-стрічок до комедій, науково-фантастичних фільмів, шалених бойовиків, епічних супергеройських пригод, воєнних та пригодницьких шедеврів – у цьому списку є все. Читайте далі, щоб дізнатися, які фільми варто переглянути вже сьогодні.
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25 найкращих екшен-фільмів за версією IGN
Першу позицію у списку займає "Термінатор 2: Судний день" режисера Джеймса Кемерона. Це другий фільм із серії про Термінатора, який вийшов у 1991 році. Події відбуваються через деякий час після подій у першій частині "Термінатора", коли Сара Коннор та Кайл Різ успішно змінили хід історії та дали людству надію на перемогу у війні проти машин.
"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер
Друге місце посів комедійний бойовик "Міцний горішок", знятий режисером Джоном МакТірнаном за романом Родеріка Торпа "Ніщо не вічне". У центрі подій – полісмен на ім'я Джон МакКлейн, який стикається зі злочинною бандою політичних терористів. Вони викрадають два десятки людей, включаючи дружину МакКлейна, і змушують його втрутитись у смертельну боротьбу. Те, що почалося як звичайне різдвяне святкування, швидко перетворюється на неймовірну битву, де виживання стає єдиною метою.
"Міцний горішок": дивіться трейлер
Третю позицію посів вестерн "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега". Це пригодницький кінофільм, знятий у 1981 режисером Стівеном Спілбергом. Є першою серією пригодницької кінотетралогії про археолога і шукача пригод Індіану Джонса.
"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега": дивіться трейлер
Повний список найкращих екшн-фільмів:
- "Термінатор 2: Судний день";
- "Міцний горішок";
- "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега";
- "Чужі";
- "Шалений Макс: Дорога гніву";
- "Матриця";
- "Убити Білла. Фільм 1";
- "Хижак";
- "Робокоп";
- "Місія неможлива: Фолаут";
- "Скеля";
- "Швидкість";
- "Круто зварені";
- "Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь";
- "Правдива брехня";
- "Володар перснів: Дві вежі";
- "Рейд";
- "Тигр підкрадається, дракон ховається";
- "День незалежності";
- "Іп ман";
- "Казино Рояль";
- "Форсаж 5";
- "Джон Уік 4";
- "RRR";
- "Перший месник: Друга війна".