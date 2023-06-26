Від класичних екшн-стрічок до комедій, науково-фантастичних фільмів, шалених бойовиків, епічних супергеройських пригод, воєнних та пригодницьких шедеврів – у цьому списку є все. Читайте далі, щоб дізнатися, які фільми варто переглянути вже сьогодні.

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25 найкращих екшен-фільмів за версією IGN

Першу позицію у списку займає "Термінатор 2: Судний день" режисера Джеймса Кемерона. Це другий фільм із серії про Термінатора, який вийшов у 1991 році. Події відбуваються через деякий час після подій у першій частині "Термінатора", коли Сара Коннор та Кайл Різ успішно змінили хід історії та дали людству надію на перемогу у війні проти машин.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер

Друге місце посів комедійний бойовик "Міцний горішок", знятий режисером Джоном МакТірнаном за романом Родеріка Торпа "Ніщо не вічне". У центрі подій – полісмен на ім'я Джон МакКлейн, який стикається зі злочинною бандою політичних терористів. Вони викрадають два десятки людей, включаючи дружину МакКлейна, і змушують його втрутитись у смертельну боротьбу. Те, що почалося як звичайне різдвяне святкування, швидко перетворюється на неймовірну битву, де виживання стає єдиною метою.

"Міцний горішок": дивіться трейлер

Третю позицію посів вестерн "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега". Це пригодницький кінофільм, знятий у 1981 режисером Стівеном Спілбергом. Є першою серією пригодницької кінотетралогії про археолога і шукача пригод Індіану Джонса.

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега": дивіться трейлер

Повний список найкращих екшн-фільмів:

  1. "Термінатор 2: Судний день";
  2. "Міцний горішок";
  3. "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега";
  4. "Чужі";
  5. "Шалений Макс: Дорога гніву";
  6. "Матриця";
  7. "Убити Білла. Фільм 1";
  8. "Хижак";
  9. "Робокоп";
  10. "Місія неможлива: Фолаут";
  11. "Скеля";
  12. "Швидкість";
  13. "Круто зварені";
  14. "Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь";
  15. "Правдива брехня";
  16. "Володар перснів: Дві вежі";
  17. "Рейд";
  18. "Тигр підкрадається, дракон ховається";
  19. "День незалежності";
  20. "Іп ман";
  21. "Казино Рояль";
  22. "Форсаж 5";
  23. "Джон Уік 4";
  24. "RRR";
  25. "Перший месник: Друга війна".